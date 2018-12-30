Киоун: "Разве Лено лучше, чем Чех?"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун рекомендовал главному тренеру "канониров" Унаи Эмери задуматься о возвращении в стартовый состав голкипера Петра Чеха, вместо Бернда Лено.

Воспользовавшись травмой Чеха, Лено закрепился в качестве первого номера "Арсенала" по ходу этого сезона, однако в последних матчах к игре Бернда есть большие вопросы — немец не только не выручает, но зачастую совершает грубые ошибки.



Матч против "Ливерпуля" накануне Лено совершенно точно не может занести себе в актив. После поражения "канониров" со счетом 5:1 Киоун выразил сомнения насчет мастерства Бернда.



"Лено даже не вызывается в сборную Германии. Разве он лучше Петра Чеха? Я так не думаю, но Петр Чех почему-то не играет с сентября".



"Разница в том, что "Ливерпуль" словно на шоппинге в "Харродс", а "Арсенал" — нет. 65 миллионов фунтов за голкипера, 75 миллионов фунтов за Ван Дейка. "Арсенал" же тратит 25 миллионов фунтов на немецкого голкипера, который даже не ездил со своей сборной на Чемпионат Мира летом".



"Ливерпуль" в середине своего проекта. "Арсенал" только в начале своего, и им еще предстоит проделать большую работу", — сообщил Киоун BT Sport.