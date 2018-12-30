"Боруссия" не спешит принимать предложение "Челси" по Пулишичу

Кристиан Пулишич "Челси" действительно сделал предложение о покупке атакующего полузащитника "Боруссии" Кристиана Пулишича, однако дортмундцы пока не ответили согласием и ожидают интереса к своей звезде со стороны других клубов.

В минувшую пятницу немецкое издание Bild опубликовало материал о том, что "Боруссия" приняла предложение "синих" в 45 миллионов фунтов, и по окончании сезона Пулишич отправится на "Стэмфорд Бридж".

Однако ESPN удалось выяснить, что в Дортмунде пока не давали зеленого света на переход Пулишича в "Челси". Лидеры Бундеслиги надеются получить и другие предложения насчет 20-летнего американца.

Среди клубов, которые могут попытаться приобрести Кристиана, значатся "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Бавария". А вот "Ливерпуль" более не претендует на Кристиана, которого "красные" пытались переманить летом 2016.

Также сообщается, что "Боруссия" допускает продажу Пулишича уже в январе, не дожидаясь окончания сезона. Дортмундцы вынуждены попрощаться с Кристианом в ближайшие шесть месяцев, поскольку игрок отказывается от продления своего контракта, истекающего в июне 2020.

В данный момент можно говорить лишь о том, что "Челси" лидирует в борьбе за Пулишича. Приобретение Кристиана стало бы страховкой для "синих" на случай расставания с Эденом Азаром.


Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 12:00

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  1. alexomck 30.12.2018 13:01 # alexomck
    очередной Де Брейне/Салах, по лицу видно не хочет 2 года карьеры у синих терять.

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  2. qwerty1234halil 30.12.2018 12:35 # qwerty1234halil
    Какие же вы конченный лузерпузцы написано же что лузерпузцы вышли из гонки изи для Челси

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  3. xin 30.12.2018 12:29 # xin
    100% в чемпионскую команду Клоппа хочет

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  4. iskander8sg 30.12.2018 12:02 # iskander8sg
    В Лфк перейдет)

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