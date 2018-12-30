Сарри предпочитает в нападении Азара, а не Морату

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри признал, что в данный момент его первым выбором на позиции центрального нападающего является Эден Азар, а не Альваро Мората.

Использование Азара в качестве "ложной девятки" в последних матчах могло показаться вынужденной мерой, поскольку у Мораты имелись проблемы с коленом.



Однако в преддверии дерби с "Кристал Пэлас" Сарри был вынужден признать, что играть на острие у Эдена выходит лучше, чем у стоившего клубу 58 миллионов фунтов Альваро.



"Нам необходим баланс на поле, наша игра должна быть более надежной. В последних матчах я предпочитал Эдена в качестве центрального нападающего. Что касается будущего, то я открыт ко всему".



"Думаю, Альваро лучше в штрафной и лучше атакует при наличии свободных зон, но я должен сказать, что Эден прибавляет, и в последнем матче, когда он забивал второй гол, вы могли видеть, что он очень хорошо использовал свободное пространство".



"С Эденом мы играем иначе, потому что он лучше во взаимодействии с полузащитниками и пасах на открывание. Это другой способ игры".



"Я хочу понимать физическую форму каждого игрока, чтобы затем сделать выбор. У Альваро потенциал очень хорошего игрока. Сейчас он уже здоров, да", — цитирует Сарри The Independent.