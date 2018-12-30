Клопп: "Поступок Салаха — жест сезона"

Мохамед Салах и Роберто Фирмино Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил щедрый жест Мохамеда Салаха, который в матче против "Арсенала" позволил своему партнеру по нападению Роберто Фирмино оформить хет-трик ударом с пенальти.

Накануне вечером на "Энфилде" атакующее трио "красных" вдоволь поиздевалось над обескровленной обороной "Арсенала", отгрузив в ворота Бернда Лено пять голов — 5:1.

Последний из своих мячей "Ливерпуль" забил с пенальти, причем Салах, ранее в матче уже реализовавший один 11-метровый, уступил право исполнить стандарт Фирмино, чтобы тот мог уйти с поля с хет-триком. Клопп назвал это "жестом сезона".

"Мо Салах отдал пенальти Бобби, и я почти заплакал в тот момент, потому что все мы знаем, как Мо любит забивать голы".

"2018 год завершился рождественским подарком от Мо Салаха, и я обожаю то, что он сделал. Я обожаю этот жест. Я обожаю то, что он отдал мяч Бобби, и тот смог оформить хет-трик".

"Это мило. В тот момент я не был слишком рад, потому что на тренировках Бобби не очень часто отрабатывает пенальти, но сегодня был его день".

"Послушайте, он же забил, так что это одна из самых милых вещей, что я когда-либо видел в своей жизни. Я не знаю большого количества игроков, которые бы поступили подобным образом".

"Когда я увидел, как они вместе с Бобби празднуют гол, я подумал про себя: "Вау". Просто неподражаемо. Так что это жест сезона — очень, очень славный поступок", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Салах, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. mrsam 30.12.2018 09:21 # mrsam
    Надо потом договориться с FA, чтобы гол засчитали на Салаха, т.к. это он дал пробить Фирмино. Кейн-стайл

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  2. liverpool1892est 30.12.2018 09:14 # liverpool1892est
    Царь скорпионов

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  3. shakur 30.12.2018 09:12 # shakur
    Салах ужасно исполняет пенальти

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  4. naby-keita 30.12.2018 09:12 # naby-keita
    Салах Велик!

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  5. rap-woiska 30.12.2018 09:01 # rap-woiska
    Струя на кейна

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