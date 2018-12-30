20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 30 декабря четырьмя поединками завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 15:00 Онлайн-трансляция



На Boxing Day "Кристал Пэлас" сенсационным образом обыграл на выезде "Манчестер Сити", однако эта победа лишь незначительно маскирует те проблемы, которые имеет в этом сезоне команда Роя Ходжсона. "Челси" посреди недели одолел "Уотфорд" и теперь постарается стабилизировать свои результаты после лихорадочных последних недель. "Орлы" выиграли две из четырех последних встреч с "синими" в чемпионате — столько же, сколько в 18 предыдущих.



В ворота "Пэлас" может вернуться первый номер Уэйн Хеннесси, пропустивший три последних матча с травмой спины. Мартин Келли восстановился после растяжениях паховых мышц, но Кристиан Бентеке все еще лечится.



"Челси" не сможет задействовать вингера Педро, у которого возникли проблемы с задней поверхностью бедра против "Уотфорда". Похожее повреждение и у Каллума Хадсон-Одои.



БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ 17:15



За декабрь "Вест Хэм" набрал очков больше, чем "Бернли" за весь этот сезон, что лишь говорит о том, насколько катастрофическим является положение "бордовых". Команда Шона Дайча нуждается в перезагрузке, иначе с такими результатами ей не остаться в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" потерпели лишь одно поражение в девяти последних встречах с "Бернли" с учетом всех соревнований, одержав шесть побед.



"Бернли" рискует недосчитаться Робби Брэйди и Стивена Дефура. Мэттью Лоутон дисквалифицирован.



"Вест Хэм" надеется на выздоровление после болезни Пабло Сабалеты. Хавьер Эрнандес и Марко Арнаутович близки к возвращению после травм.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСЕР СИТИ 17:15 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" неожиданно проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, откатившись на третье место, и Хосеп Гвардиола вправе ожидать реакции от своих игроков. "Саутгемптон" выглядит перерожденным при Ральфе Хазенхюттле, однако у "святых" не должно быть иллюзий по поводу масштаба задачи, которая перед ними стоит. "Саутгемптон" одержал только одну победу в 11 последних встречах с "горожанами" в рамках Премьер-Лиги, потерпев восемь поражений.



После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг. Райан Бертран и Майкл Обафеми травмированы. Марио Лемина под вопросом из-за проблем с животом.



Полузащитник "Сити" Фабиан Дельф отбывает дисквалификацию. Фернандиньо под большим вопросом из-за травмы бедра. У Кевина Де Брюйне проблемы мышечного характера.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 19:30 Онлайн-трансляция



Оле Гуннар Сульшер мог только мечтать о таком старте в "Манчестер Юнайтед", однако неизбежен момент, когда эйфория от смены тренера пройдет, и наступят суровые будни. "Борнмут" переживает тяжелый период, проиграв семь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, что частично объясняется сложностью соперников на этом отрезке. "Вишенки" еще никогда не обыгрывали "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований — шесть поражений, одна ничья и только два забитых гола.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние Ромелу Лукаку, Алексиса Санчеса и Антони Мартиаля. Крис Смоллинг, Маркос Рохо Скотт Мактоминей пока не готовы вернуться из лазарета.



"Борнмут" до конца сезона лишился капитана Саймона Фрэнсиса, который присоединится в лазарете к Адаму Смиту, Льюису Куку и Дэну Гослингу.