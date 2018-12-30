20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба В воскресенье 30 декабря четырьмя поединками завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 15:00 Онлайн-трансляция

На Boxing Day "Кристал Пэлас" сенсационным образом обыграл на выезде "Манчестер Сити", однако эта победа лишь незначительно маскирует те проблемы, которые имеет в этом сезоне команда Роя Ходжсона. "Челси" посреди недели одолел "Уотфорд" и теперь постарается стабилизировать свои результаты после лихорадочных последних недель. "Орлы" выиграли две из четырех последних встреч с "синими" в чемпионате — столько же, сколько в 18 предыдущих.

В ворота "Пэлас" может вернуться первый номер Уэйн Хеннесси, пропустивший три последних матча с травмой спины. Мартин Келли восстановился после растяжениях паховых мышц, но Кристиан Бентеке все еще лечится.

"Челси" не сможет задействовать вингера Педро, у которого возникли проблемы с задней поверхностью бедра против "Уотфорда". Похожее повреждение и у Каллума Хадсон-Одои.

БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ 17:15

За декабрь "Вест Хэм" набрал очков больше, чем "Бернли" за весь этот сезон, что лишь говорит о том, насколько катастрофическим является положение "бордовых". Команда Шона Дайча нуждается в перезагрузке, иначе с такими результатами ей не остаться в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" потерпели лишь одно поражение в девяти последних встречах с "Бернли" с учетом всех соревнований, одержав шесть побед.

"Бернли" рискует недосчитаться Робби Брэйди и Стивена Дефура. Мэттью Лоутон дисквалифицирован.

"Вест Хэм" надеется на выздоровление после болезни Пабло Сабалеты. Хавьер Эрнандес и Марко Арнаутович близки к возвращению после травм.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСЕР СИТИ 17:15 Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" неожиданно проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, откатившись на третье место, и Хосеп Гвардиола вправе ожидать реакции от своих игроков. "Саутгемптон" выглядит перерожденным при Ральфе Хазенхюттле, однако у "святых" не должно быть иллюзий по поводу масштаба задачи, которая перед ними стоит. "Саутгемптон" одержал только одну победу в 11 последних встречах с "горожанами" в рамках Премьер-Лиги, потерпев восемь поражений.

После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг. Райан Бертран и Майкл Обафеми травмированы. Марио Лемина под вопросом из-за проблем с животом.

Полузащитник "Сити" Фабиан Дельф отбывает дисквалификацию. Фернандиньо под большим вопросом из-за травмы бедра. У Кевина Де Брюйне проблемы мышечного характера.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 19:30 Онлайн-трансляция

Оле Гуннар Сульшер мог только мечтать о таком старте в "Манчестер Юнайтед", однако неизбежен момент, когда эйфория от смены тренера пройдет, и наступят суровые будни. "Борнмут" переживает тяжелый период, проиграв семь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, что частично объясняется сложностью соперников на этом отрезке. "Вишенки" еще никогда не обыгрывали "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований — шесть поражений, одна ничья и только два забитых гола.

"Юнайтед" предстоит оценить состояние Ромелу Лукаку, Алексиса Санчеса и Антони Мартиаля. Крис Смоллинг, Маркос Рохо Скотт Мактоминей пока не готовы вернуться из лазарета.

"Борнмут" до конца сезона лишился капитана Саймона Фрэнсиса, который присоединится в лазарете к Адаму Смиту, Льюису Куку и Дэну Гослингу.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 08:40

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  1. naby-keita 30.12.2018 09:10 # naby-keita
    Набрали 54 очков из максимально возможных 114 к середине чемпика
    Чудеса случаются, вперед Саутгемптон!!

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  2. toha-bludsikir 30.12.2018 09:01 # toha-bludsikir
    Джонс - Манчестер Сити. лузерка - гусь. Туринабол - деньги шейха Мансура. Сити устроит ебалочку лузерке.

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  3. ian 30.12.2018 08:55 # ian
    Сити сломлен. Клоппята эту недокоманду повертят на xyюшке, затем подбросят вверх и засадят по самые "они".
    Счёт будет 1:3.
    Если этого не произойдёт, то наверняка найдётся какой-то пидopас по типу ccchelsea, который ещё долго будет копировать мой пост, ведь на фапли все проф прогнозисты, никто не ошибается.

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  4. alexomck 30.12.2018 08:53 # alexomck
    одно бабло слилось, другое ушло в отрыв. все ясно в чемпе.
    разборки за 3-6 Челси, МЮ, и прочих, нормальным людям не интересны.

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  5. mrjingles 30.12.2018 08:53 # mrjingles
    Миха, неправильный заголовок. Надо:
    Анонс матчей команд, которых Ливерпуль сегодня не будет ставить на колени

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  6. mancunia-planet 30.12.2018 08:44 # mancunia-planet
    Удачи

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