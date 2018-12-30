Сульшер попытается склонить Де Хеа и Мартиаля к новым контрактам

Антони Мартиаль и Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал поговорить с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Антони Мартиалем насчет новых контрактов.

Исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд очень высоко ценит Давида и Антони, но за несколько месяцев переговоров так и не смог согласовать ни с тем, ни с другим продление сотрудничества.

Действующие же контракты испанца и француза истекают в июне 2020, а это означает, что уже по окончании этого сезона остро встанет вопрос о продаже этих игроков, если к тому времени они не заключат новые сделки. Сульшер надеется помочь своему клубу в этой ситуации.

"Я знаю, клуб хочет подписать с ними новые контракты, потому что они первоклассные игроки. Это зависит от них, но когда ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", есть не так много мест, где трава зеленее. Ты и так и в лучшем месте. Это крупнейший клуб мира".

"Что касается меня, то я надеюсь помочь советом этим игрокам. Я постараюсь склонить их к мысли, что они хотят остаться в клубе".

"Если ты являешься основным игроком "Манчестер Юнайтед", думаю, ты должен ухватиться за возможность остаться здесь и стать частью истории", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 08:00

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  1. naby-keita 30.12.2018 09:12 # naby-keita
    А сам потом уйдет

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  2. golokante 30.12.2018 08:11 # golokante
    Склоняют девочек поебаться

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  3. chebrec 30.12.2018 08:02 # chebrec
    Теперь можно

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