Сульшер попытается склонить Де Хеа и Мартиаля к новым контрактам
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал поговорить с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Антони Мартиалем насчет новых контрактов.
Исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд очень высоко ценит Давида и Антони, но за несколько месяцев переговоров так и не смог согласовать ни с тем, ни с другим продление сотрудничества.
Действующие же контракты испанца и француза истекают в июне 2020, а это означает, что уже по окончании этого сезона остро встанет вопрос о продаже этих игроков, если к тому времени они не заключат новые сделки. Сульшер надеется помочь своему клубу в этой ситуации.
"Я знаю, клуб хочет подписать с ними новые контракты, потому что они первоклассные игроки. Это зависит от них, но когда ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", есть не так много мест, где трава зеленее. Ты и так и в лучшем месте. Это крупнейший клуб мира".
"Что касается меня, то я надеюсь помочь советом этим игрокам. Я постараюсь склонить их к мысли, что они хотят остаться в клубе".
"Если ты являешься основным игроком "Манчестер Юнайтед", думаю, ты должен ухватиться за возможность остаться здесь и стать частью истории", — цитирует Сульшера Sky Sports.
30.12.2018 08:00
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