Сульшер попытается склонить Де Хеа и Мартиаля к новым контрактам

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал поговорить с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Антони Мартиалем насчет новых контрактов.

Исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд очень высоко ценит Давида и Антони, но за несколько месяцев переговоров так и не смог согласовать ни с тем, ни с другим продление сотрудничества.



Действующие же контракты испанца и француза истекают в июне 2020, а это означает, что уже по окончании этого сезона остро встанет вопрос о продаже этих игроков, если к тому времени они не заключат новые сделки. Сульшер надеется помочь своему клубу в этой ситуации.



"Я знаю, клуб хочет подписать с ними новые контракты, потому что они первоклассные игроки. Это зависит от них, но когда ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", есть не так много мест, где трава зеленее. Ты и так и в лучшем месте. Это крупнейший клуб мира".



"Что касается меня, то я надеюсь помочь советом этим игрокам. Я постараюсь склонить их к мысли, что они хотят остаться в клубе".



"Если ты являешься основным игроком "Манчестер Юнайтед", думаю, ты должен ухватиться за возможность остаться здесь и стать частью истории", — цитирует Сульшера Sky Sports.