Де Брюйне рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рискует пропустить важнейший для своей команды матч против "Ливерпуля" в следующий четверг.

В своем первом матче 2019 года действующий чемпион Премьер-Лиги сойдется с нынешним лидером дивизиона, и это будет возможность для "горожан" сократить свое отставание от вершины таблицы.

Однако этот важнейший матч "Сити" рискует провести без Де Брюйне, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале. Дело в том, что Кевина, ранее в этом сезоне перенесшего две серьезных травмы колена, беспокоит некоторая мышечная боль.

Де Брюйне, принявший участие во всех четырех последних матчах своего клуба и даже отметившийся голом против "Лестера", не сыграет против "Саутгемптона" в воскресенье в качестве меры предосторожности, однако это не является гарантией того, что Кевин поправится к поединку с "Ливерпулем".


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 07:00

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  1. girasimus 30.12.2018 07:24 # girasimus
    Выйдет, Пепе что-то мудрит.

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  2. qwerty1234halil 30.12.2018 07:16 # qwerty1234halil
    Проебали сезон.

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  3. chebrec 30.12.2018 07:03 # chebrec
    Загоняли его

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