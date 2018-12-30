Де Брюйне рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рискует пропустить важнейший для своей команды матч против "Ливерпуля" в следующий четверг.

В своем первом матче 2019 года действующий чемпион Премьер-Лиги сойдется с нынешним лидером дивизиона, и это будет возможность для "горожан" сократить свое отставание от вершины таблицы.



Однако этот важнейший матч "Сити" рискует провести без Де Брюйне, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале. Дело в том, что Кевина, ранее в этом сезоне перенесшего две серьезных травмы колена, беспокоит некоторая мышечная боль.



Де Брюйне, принявший участие во всех четырех последних матчах своего клуба и даже отметившийся голом против "Лестера", не сыграет против "Саутгемптона" в воскресенье в качестве меры предосторожности, однако это не является гарантией того, что Кевин поправится к поединку с "Ливерпулем".