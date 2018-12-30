"Бавария" вернулась со вторым предложением по Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Бавария" улучшила до 20 миллионов фунтов свое предложение о покупке 18-летнего нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Лишь накануне стало известно, что "синие" ответили отказом на предложение чемпионов Бундеслиги в 13.5 млн. фунтов. Спустя считанные часы клуб из Мюнхена вернулся с увеличенной в полтора раза суммой.

По информации Sky Sports, на сей раз молниеносного ответа не последовало — "Челси" взял время, чтобы подумать над вторым предложением "Баварии".

Подразумевается, что "синие" не против продажи своего воспитанника, но хотят получить в качестве компенсации более 22.5 миллионов фунтов за Хадсон-Одои, который является трансферной целью номер один "Баварии" на январь.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 350

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 30.12.2018 07:15 # chebrec
    На эссьена здесь похож

    (ответить)

  2. lampard78 30.12.2018 07:10 # lampard78
    Единственный игрок из молодёжки, которого я когда-нибудь хотел видеть в основе. Лучше б всех этих Лофтус-Чиков и Ампаду продали. И остальных всех, но этого оставили бы.

    (ответить)

  3. qwerty1234halil 30.12.2018 06:31 # qwerty1234halil
    Станить легендой Баварии

    (ответить)

  4. liverpool1892est 30.12.2018 06:05 # liverpool1892est
    Кто этот залупоговый ?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: