"Бавария" вернулась со вторым предложением по Хадсон-Одои
"Бавария" улучшила до 20 миллионов фунтов свое предложение о покупке 18-летнего нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.
Лишь накануне стало известно, что "синие" ответили отказом на предложение чемпионов Бундеслиги в 13.5 млн. фунтов. Спустя считанные часы клуб из Мюнхена вернулся с увеличенной в полтора раза суммой.
По информации Sky Sports, на сей раз молниеносного ответа не последовало — "Челси" взял время, чтобы подумать над вторым предложением "Баварии".
Подразумевается, что "синие" не против продажи своего воспитанника, но хотят получить в качестве компенсации более 22.5 миллионов фунтов за Хадсон-Одои, который является трансферной целью номер один "Баварии" на январь.
30.12.2018 06:00
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Последние комментарии:
На эссьена здесь похож
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Единственный игрок из молодёжки, которого я когда-нибудь хотел видеть в основе. Лучше б всех этих Лофтус-Чиков и Ампаду продали. И остальных всех, но этого оставили бы.
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Станить легендой Баварии
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Кто этот залупоговый ?
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