"Бавария" вернулась со вторым предложением по Хадсон-Одои

"Бавария" улучшила до 20 миллионов фунтов свое предложение о покупке 18-летнего нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Лишь накануне стало известно, что "синие" ответили отказом на предложение чемпионов Бундеслиги в 13.5 млн. фунтов. Спустя считанные часы клуб из Мюнхена вернулся с увеличенной в полтора раза суммой.



По информации Sky Sports, на сей раз молниеносного ответа не последовало — "Челси" взял время, чтобы подумать над вторым предложением "Баварии".



Подразумевается, что "синие" не против продажи своего воспитанника, но хотят получить в качестве компенсации более 22.5 миллионов фунтов за Хадсон-Одои, который является трансферной целью номер один "Баварии" на январь.