Клопп не придает значения отрыву "Ливерпуля" во главе Премьер-Лиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему не придает большого значения отрыву своей команды во главе Премьер-Лиги.

Благодаря собственной победе 5:1 над "Арсеналом" и осечке "Тоттенхэма" ранее днем "красные" увеличили свой отрыв во главе таблицы до девяти очков. Однако Клопп по-прежнему не заинтересован вести разговоры о шансах своей команды на чемпионство, напоминая, что впереди еще огромное количество матчей.



"Как бы я хотел поменяться с вами (журналистами) местами, чтобы вы были здесь, а я — там".



"Мы имеем отрыв в девять очков. Завтра отрыв может сократиться до семи, а после матча против "Манчестер Сити" — до четырех. Вероятность этого существует".



"Я не самый умный человек в мире, но я правда не идиот. Не всегда, по крайней мере. Не имеет значения, сколько очков преимущества ты имеешь в декабре. Декабрь даже не закончился".



"Я понимаю, потому вы все на таком позитиве. Как может быть иначе? Но если мы потеряем очки, вы первыми скажете: "Они занервничали".



"У вас легкая работа. Хотел бы я быть на вашем месте, но с сохранением своей зарплаты!"



"Мы не можем играть в ваши игры и не будем этого делать. Естественно, до матча мы услышали и увидели результат "Тоттенхэма". Люди могли подумать, что мы уже начали вечеринку, но в раздевалке не было ни одной улыбки. Так это и должно быть".



"Мы набрали 54 очка после 20 матчей, будучи полностью сосредоточенными на своей игре. Заголовки и истории нас не интересуют. Мы заинтересованы только в том, чтобы готовиться к футбольным матчем, проводить их как можно лучше и набирать как можно больше очков", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.