Эмери: "Нам нужно лучше обороняться"

После сокрушительного поражения в гостях у "Ливерпуля" главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признал, что его команда должна улучшить свою игру в обороне.

Хет-трик Роберто Фирмино и по голу Садио Мане с Мохамедом Салахом обеспечили "красным" волевую победу со счетом 5:1 над "канонирами", которых они не смогли переиграть в прошлом месяце на "Эмирейтс" (1:1).



Эмери признает, что его команда ничего не смогла противопоставить атакующим игрокам соперника. Унаи хочет, чтобы "Ливерпуль" стал примером для его собственной команды.



"Думаю, мы хорошо начали матч, открыв счет, но затем они сделали разницу благодаря своим атакующим действиям, целеустремленности и мастерству. Мы не смогли этому помешать".



"Во втором тайме мы пытались заставить себя отыграть один гол, но еще один пенальти прикончил игру. Это плохой результат. Мы можем использовать это поражение, чтобы стать лучше. Нам нужно лучше обороняться".



"Ливерпуль" добился значительного прогресса, и это пример для нас. Нам нужно прибавить таким же образом", — сообщил Эмери BT Sport.