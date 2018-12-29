Почеттино: "Нам не хватило энергии"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил поражение 1:3 от "Вулверхэмптона" тем, что его команде не хватило энергии на весь матч.

Открыв счет в первом тайме домашнего матча против "волков" и уверенно контролируя игру, после перерыва подопечные Почеттино стали очень вялыми и в итоге пропустили три гола.

Маурисио видит этот результат следствием насыщенного графика. По словам аргентинца, во втором тайме у "шпор" просто закончились силы.

"По своему опыту мы очень хорошо знаем, что подобное может произойти в любом матче Премьер-Лиги, если ты не на 100 процентов в порядке".

"Недостаточно играть 60-70 минут. Ты должен играть в свою лучшую игру 95 минут. Так и сегодня — в заключительные 20 минут у нас случился упадок энергии и концентрации, и мы пропустили три гола".

"Такое бывает. Такое может произойти с "Вулверхэмптоном", с "Ливерпулем", с "Манчестер Сити", и именно поэтому так сложно выиграть Премьер-Лигу, потому что для чемпионства тебе необходима стабильность".

"Сегодняшний матч является ясным примером того, что сложно сражаться за высшие цели, когда ты недостаточно стабилен — не только в плане качества игры на протяжении матча, но и в плане энергии".

"Пропустив первый гол, нам было тяжело найти энергию на заключительные 20 минут, чтобы пойти в борьбу и попытаться выиграть матч".

"Думаю, момент с первым пропущенным голом нас надломил. Сыгранные до этого минуты и насыщенный график матчей не позволили нам найти энергию, чтобы выиграть матч", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Вулверхэмптон, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 23:05

Количество просмотров Просмотров: 606

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 29.12.2018 23:36 # chebrec
    Редбулл надо было бахнуть всей тимой

    (ответить)

  2. chelsiukpro 29.12.2018 23:24 # chelsiukpro
    Куры ещё соснут в ближайших турах!

    (ответить)

  3. fibi 29.12.2018 23:08 # fibi
    Вроде 1:3 было...

    (ответить)

  4. firmino9 29.12.2018 23:05 # firmino9
    1:4 от "Вулверхэмптона

    Ливерпуль запутал Михаила

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: