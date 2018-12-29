Почеттино: "Нам не хватило энергии"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил поражение 1:3 от "Вулверхэмптона" тем, что его команде не хватило энергии на весь матч.

Открыв счет в первом тайме домашнего матча против "волков" и уверенно контролируя игру, после перерыва подопечные Почеттино стали очень вялыми и в итоге пропустили три гола.



Маурисио видит этот результат следствием насыщенного графика. По словам аргентинца, во втором тайме у "шпор" просто закончились силы.



"По своему опыту мы очень хорошо знаем, что подобное может произойти в любом матче Премьер-Лиги, если ты не на 100 процентов в порядке".



"Недостаточно играть 60-70 минут. Ты должен играть в свою лучшую игру 95 минут. Так и сегодня — в заключительные 20 минут у нас случился упадок энергии и концентрации, и мы пропустили три гола".



"Такое бывает. Такое может произойти с "Вулверхэмптоном", с "Ливерпулем", с "Манчестер Сити", и именно поэтому так сложно выиграть Премьер-Лигу, потому что для чемпионства тебе необходима стабильность".



"Сегодняшний матч является ясным примером того, что сложно сражаться за высшие цели, когда ты недостаточно стабилен — не только в плане качества игры на протяжении матча, но и в плане энергии".



"Пропустив первый гол, нам было тяжело найти энергию на заключительные 20 минут, чтобы пойти в борьбу и попытаться выиграть матч".



"Думаю, момент с первым пропущенным голом нас надломил. Сыгранные до этого минуты и насыщенный график матчей не позволили нам найти энергию, чтобы выиграть матч", — цитирует Почеттино Evening Standard.