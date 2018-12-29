Раньери: "Я хотел убить Камара"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери заявил, что "хотел убить" своего нападающего Абубакара Камара, который забрал мяч у партнера по команде Александара Митровича и сам решил исполнить пенальти в концовке матча против "Хаддерсфилда".

В своем заключительном матче уходящего года "дачники" отпраздновали минимальную победу благодаря голу Митровича в компенсированное время.



Однако "Фулхэм" мог оформить победу несколькими минутами ранее, когда в ворота "терьеров" был назначен пенальти за то, что Крис Леве рукой заблокировал удар Камара в штрафной площади.



Вопреки установленному порядку, Абубакар отобрал мяч у Митровича и решил сам исполнить 11-метровый, однако голкипер Йонас Лессль отразил его слабый удар. В этот момент Раньери был готов просто растерзать француза.



"Он проявил неуважение ко мне, к клубу, к партнерам по команде и к публике. Я поговорил с ним, и он не прав".



"Я говорил Абубакару Камара оставить мяч Александару Митровичу, который является нашим штатным пенальтистом. Это невероятно, что он так поступил".



"Я хотел убить его. Это не есть нормально, что игрок берет мяч лишь потому, что он забил предыдущий пенальти (против "Манчестер Юнайтед"). Пробить должен был Митрович и точка". — цитирует Раньери BBC.