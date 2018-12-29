"Ливерпуль" поставил "Арсенал" на колени
"Ливерпуль" одержал безоговорочную победу над "Арсеналом" в домашних стенах, сполна воспользовавшись проблемами соперника в обороне — 5:1.
Относительно убедительной победы над "Ньюкаслом" со счетом 4:0 главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь одного игрока, выпустив Фабиньо вместо капитана Джордана Хендерсона.
У "канониров" можно было насчитать четыре перестановки после ничьей 1:1 с "Брайтоном". Шкодран Мустафи, Аарон Рэмси, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Алекс Ивоби вышли вместо Лорана Косьелни, Маттео Гендузи, Месута Озла и Александра Лакасетта.
Подопечные Клоппа по-хозяйски начали матч, нагнетая ощутимое давление. "Арсенал" молчал 10 минут, а затем ответил ударом с острого угла Ивоби — Алиссон был на чеку.
А на 11-й минуте гости и вовсе открыли счет. Ивоби с края штрафной площади вырезал мяч к дальней штанге, куда на скорости ворвался и подставил ногу Мэйтланд-Найлс — 0:1.
Гол "канониров" не сбил атакующий порыв "Ливерпуля", а даже наоборот. Уже на 14-й минуте Роберто Фирмино восстановил равновесие, сыграв на отскоке мяча в штрафной после того, как его партнер по нападению Мохамед Салах был обезврежен — 1:1.
Спустя еще две минуты Лукас Торрейра ошибся в середине поля, и Фирмино тут же устремился в прорыв. Роберто ушел от двух защитников как от манекенов, а вернувшийся в оборону Торрейра упал сам перед бразильцем, которому лишь оставалось закатить мяч в свободный угол ворот — 2:1.
После столь впечатляющего начала игра несколько успокоилась, хотя превосходство "красных" по-прежнему не вызывало никаких вопросов. А на 32-й минуте случился очередной гол. "Арсенал" отбился после углового, но Энди Робертсон со своей половины поля вернул мяч в чужую штрафную. Салах эту длинную передачу в касание перевел в центр на Садио Мане, который лишь расстрелял ворота — 3:1.
На исходе тайма гостей подстерегло еще одно разочарование. Алиссон ввел мяч в игру от своих ворот на Фирмино, а тот отправил в прорыв по правому краю штрафной Салаха. Мохамед нарвался на фол Сократиса Папастатопулоса и заставил рефери назначить пенальти. Сам же пострадавший четко реализовал 11-метровый — 4:1.
После перерыва "Арсенал" смотрелся просто беспомощно, тогда как "Ливерпуль" играл в свое удовольствие, продолжая создавать моменты. "Канониры" отметились впереди лишь промахом Пьер-Эмерика Обамеянга с метра, впрочем лайнсмен уже зафиксировал офсайд у габонца.
На 64-й минуте "красные" получили свой третий пенальти за четыре последних дня. Это Папастатопулос завалил в своей штрафной Ловрена, а Фирмино ударом с точки оформил хет-трик — 5:1.
На этом игра фактически закончилась. Обеим командам уже все было ясно, и в условиях жесточайшего графика никто не стал напрягаться.
Атакующая линия "Ливерпуля" вдоволь порезвилась против ослабленной обороны "Арсенала". Зачастую защитники "канониров" выглядели просто беспомощно, и с такой игрой лондонцы не могут рассчитывать на попадание в топ-4. "Красные" лишь укрепили свое лидерство во главе Премьер-Лиги, на высокой ноте завершив 2018 год.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
29.12.2018 22:25
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Последние комментарии:
Вот что Ван Дейк животворящий делает.
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Поставил на колени и дал в рот)))
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Как везёт Ливерпулю, это как в сезоне с Лестером, натянутые пенальти, голы с рикошетов, оффсайды, в момент 3 голом два игрока Ливерпуля находились в оффсайде, во всех матчах в таких эпизодах свистят но не в матче с лузерхуем, бикоз судья конченый урод, надеюсь Саллаху аукнется его актерская игра, он слишком переигрывает в эпизодах, как и в матче с Каслом,Салах намеренно шёл на пенальти, упал от легкого касания, он ещё раз вёл арбитра в заблуждения, за что надеюсь получит жирную дискву,пенальти на Ловрена это чистое доказательство того что их тащат, это наилипейший пенальти за последние 10 лет, Браво Судьи, Браво, Лузерхуй
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Ааснал коленопреклонённый ))
Игру не смотрел, но заголовок "собирает"..)) Но все же это не комильфо, наверное, Михажло читает комменты здешних неадекватов..))
C'MON CITY!
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Всех скаузеров с победой на классе! Гейгуннеры ожидаемо приняли на гриб.Ждем завтра победы Кристалл Пэлас, Борнмута и Саута. Сильнейший клуб АПЛ закономерно на вершине. Хейтеры продолжайте пить мочу. Я кончил. Kojanу в рот.
(ответить)
Какой же Клопп - топ. Взял и поставил ферму 10-ой, и он сделал игру. Пипец, с Алисоном любой днищенский защитник станет топом.
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Ска закололи епископа хехмунда
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Бляя но стоит признать что ввд это топарь, лучший защитник прям щас
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Только выигрывать начали
Только там всякие вскукареки про борьбу за апл
И тут же обсеры
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Ахахах. Мишу бомбануло знатно. Но стоит признать что клоп на коленях явно стоял перед матчем, ротировал. 2 нарисованные пенки как минимум
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Всех нормальных игроков почему-то продают. Анри (ну ладно, он уже старый был), Ван Перси, Санчез, Алекс Сонг, Фабрегас, Коклен, да даже Эшли Кола продали. Политика клуба, не проиграть в деньгах на трансферах, когда игрок вырастает, играет хорошо, его используют не для побед, а для продажи и заработка. Пока так будет, ни один тренер не спасет. То, что Арсенал сейчас на 5 месте - это чудо. Сравните состав Ливера и Арса... Салах, Фирмино, Мане, Милнер, Аллисон, все они топы мира, да даже Ловрен лучше любого защитника Арса. А кто у Арсенала играет? Обамеянг да и все, остальные дворовые пацаны.
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Просто супер Новый год!
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Проблема очевидна. Состав Арсенала дно. Я не понимаю, почему Ремси и Озила выгоняют, а какой-то Метлейнд-Найл и Папастопулос играют? Ивоби - он ваще только пенали забивать может и то не факт. Из топов только Обамеянг, но он не может сам. Торейра и Лакасет играют раз через три. Лено более менее. А защиту всю менять надо, там никто не играет. Вингеров нормальных нет. Смотреть сейчас приятно только на атаку МС и Ливера. Очень редко что-то проскакивает у Ман Ютд. Остальные, такое впечатление, что забивают вообще случайно. Это либо рекашет, либо ошибка соперника, либо пенальти, либо автоголы. ГДЕ КРАСИВАЯ ИГРА? Что ваще происходит? лет 10 назад, таких счетов не было, потому что все играли адекватно, а сейчас никакие-то днари одни. Жалко прям.
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Миха. За что такой заголовок. Что ставочка не прошла?)))
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С блестящей победой!
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Унаи Эмери: «Ливерпуль» сильно прибавил и является примером для нас»
как бы всем кто в земки не дуплись было ясно что осенью ЛФК играл на одной ноге.
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Ливер ушатал Арсенал
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Чтобы не говорили, но 8 пропущенных за пол сезона - лучший контраргумент! Команда выглядит цельной во всех линиях. Надеюсь травмы обойдут нас стороной. С победой
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https://pp.userapi.com/c850524/v850524279/76e93/DxwHzrVzpsQ.jpg
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Жаль гуннеров на самом деле. Они напоминают старого деда, который в молодости был лавелазом, а сейчас уже хуй не стоит, но он продолжает подкатывать к молоденьким тёлочкам и постоянно обламывается. Чем раньше гуннеры поймут, что они уже не топ клуб, тем лучше для них самих.
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