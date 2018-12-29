"Ливерпуль" поставил "Арсенал" на колени

"Ливерпуль" одержал безоговорочную победу над "Арсеналом" в домашних стенах, сполна воспользовавшись проблемами соперника в обороне — 5:1.

Относительно убедительной победы над "Ньюкаслом" со счетом 4:0 главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь одного игрока, выпустив Фабиньо вместо капитана Джордана Хендерсона.



У "канониров" можно было насчитать четыре перестановки после ничьей 1:1 с "Брайтоном". Шкодран Мустафи, Аарон Рэмси, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Алекс Ивоби вышли вместо Лорана Косьелни, Маттео Гендузи, Месута Озла и Александра Лакасетта.



Подопечные Клоппа по-хозяйски начали матч, нагнетая ощутимое давление. "Арсенал" молчал 10 минут, а затем ответил ударом с острого угла Ивоби — Алиссон был на чеку.



А на 11-й минуте гости и вовсе открыли счет. Ивоби с края штрафной площади вырезал мяч к дальней штанге, куда на скорости ворвался и подставил ногу Мэйтланд-Найлс — 0:1.



Гол "канониров" не сбил атакующий порыв "Ливерпуля", а даже наоборот. Уже на 14-й минуте Роберто Фирмино восстановил равновесие, сыграв на отскоке мяча в штрафной после того, как его партнер по нападению Мохамед Салах был обезврежен — 1:1.



Спустя еще две минуты Лукас Торрейра ошибся в середине поля, и Фирмино тут же устремился в прорыв. Роберто ушел от двух защитников как от манекенов, а вернувшийся в оборону Торрейра упал сам перед бразильцем, которому лишь оставалось закатить мяч в свободный угол ворот — 2:1.



После столь впечатляющего начала игра несколько успокоилась, хотя превосходство "красных" по-прежнему не вызывало никаких вопросов. А на 32-й минуте случился очередной гол. "Арсенал" отбился после углового, но Энди Робертсон со своей половины поля вернул мяч в чужую штрафную. Салах эту длинную передачу в касание перевел в центр на Садио Мане, который лишь расстрелял ворота — 3:1.



На исходе тайма гостей подстерегло еще одно разочарование. Алиссон ввел мяч в игру от своих ворот на Фирмино, а тот отправил в прорыв по правому краю штрафной Салаха. Мохамед нарвался на фол Сократиса Папастатопулоса и заставил рефери назначить пенальти. Сам же пострадавший четко реализовал 11-метровый — 4:1.



После перерыва "Арсенал" смотрелся просто беспомощно, тогда как "Ливерпуль" играл в свое удовольствие, продолжая создавать моменты. "Канониры" отметились впереди лишь промахом Пьер-Эмерика Обамеянга с метра, впрочем лайнсмен уже зафиксировал офсайд у габонца.



На 64-й минуте "красные" получили свой третий пенальти за четыре последних дня. Это Папастатопулос завалил в своей штрафной Ловрена, а Фирмино ударом с точки оформил хет-трик — 5:1.



На этом игра фактически закончилась. Обеим командам уже все было ясно, и в условиях жесточайшего графика никто не стал напрягаться.



Атакующая линия "Ливерпуля" вдоволь порезвилась против ослабленной обороны "Арсенала". Зачастую защитники "канониров" выглядели просто беспомощно, и с такой игрой лондонцы не могут рассчитывать на попадание в топ-4. "Красные" лишь укрепили свое лидерство во главе Премьер-Лиги, на высокой ноте завершив 2018 год.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче