"Челси" отклонил предложение "Баварии" по Хадсон-Одои

"Челси" ответил отказом на предложение "Баварии" в 13.5 миллионов фунтов плюс бонусы о покупке нападающего Каллума Хадсон-Одои.

Лишь сегодня утром стало известно, что чемпионы Бундеслиги лидируют в борьбе за Хадсон-Одои и уже готовят свое предложение о покупке английского юниора.



По информации Sky Sports, "Бавария" действительно выдвинула свое предложение, но в ответ немедленно последовал отказ. При этом "синие" не исключают расставание со своим воспитанником, однако хотят в качестве компенсации минимум 22.5 млн. фунтов.



Отметим, что "Бавария" — не единственный претендент на 18-летнего нападающего. В услугах Каллума также заинтересована дортмундская "Боруссия", которая уже имеет в своем составе одного английского таланта в лице Джейдона Санчо.