"Вулверхэмптон" поставил подножку "Тоттенхэму"

Рауль Хименес Едва заявив о своих чемпионских амбициях и вырвавшись на второе место в Премьер-Лиге, уже спустя три дня "Тоттенхэм" оступился и проиграл дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:3.

Относительно победы 5:0 над "Борнмутом" в стартовом составе "шпор" появились Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Киран Триппьер и Деле Алли, заменив Хуана Фойта, Данни Роуза, Кайла Уолкер-Питерса и Лукаса Моуру.

Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту сделал три перестановки, доверившись Рубену Невешу, Леандеру Дендонкеру и Ивану Кавалейру вместо Ромена Саисса, Жоау Моутинью и Моргана Гиббс-Уайта.

Гости не стали прижиматься к своим воротам, но их стремление играть в открытый футбол не приносило никаких дивидендов. "Тоттенхэм" чувствовал себя уверенно и вскоре начал пристреливаться.

На восьмой минуте Сон Хен Мин отметился ударом с дистанции — мяч коварно скакал по газону, но в створ не попал. На 19-й минуте Кристиан Эриксен пробил точнее, тоже издалека, заставив Руя Патрисиу совершить классный сейв.

Были и другие, менее опасные, попытки хозяев пробить, и на 22-й минуте "Вулверхэмптон", наконец, дрогнул. Харри Кейн подхватил мяч в глубине поля, продвинулся вперед, сместился чуть в центр и нанес крученый удар с 20 метров — 1:0.

Во второй половине первого тайма "шпоры" несколько успокоились, но при этом по-прежнему контролировали игру. "Волки" совершили ряд робких вылазок, однако так ни разу и не побеспокоили Уго Льориса.

После перерыва "Тоттенхэм" просто перестал атаковать, ограничиваясь контролем мяча и сдерживанием соперника.

Гости все добавляли в активности, но до поры до времени их старания был тщетны. Лишь на 72-й минуте Вилли Боли замкнул головой подачу с углового — 1:1. Это был первый удар "Вулверхэмптона" в створ за матч!

"Шпоры" встрепенулись, потому что совершенно не планировали терять очки в этом матче, но окрыленные ответным голом "волки" даже не думали останавливаться.

На 83-й минуте Рауль Хименес получил мяч на подступах к штрафной, сделал пару шагов вперед, а затем хитро пробил между ног Тоби Алдервейрелду. Льорис оказался бессилен вытащить снаряд из нижнего угла ворот — 1:2.

Спустя еще четыре минуты вышедший на замену Элдер Кошта убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и нанес удар мимо Льориса — 1:3.

"Тоттенхэм" может винить в этой потере очков только себя. Команда Маурисио Почеттино была хороша в первом тайме, но во втором по какой-то причине просто перестала атаковать и в итоге была наказана за эту странную пассивность.

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 29.12.2018 20:23 # kos9k
    что в природе, что в футболе, волки сильнее петушни
    никакой сенсации, на очереди порка лондонского автобуса

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  2. chelsiukpro 29.12.2018 20:22 # chelsiukpro
    Только перед матчем прокукарекали про чемпионства а тут тебе на!!! Волки молодцы!

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  3. spartan 29.12.2018 20:22 # spartan
    Блеать можно оторваться сегодня эпично так. не подведите парни
    вперед

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  4. smokekush 29.12.2018 20:19 # smokekush
    Завтра сотон вынесет сити скриньте

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  5. slash-lfc 29.12.2018 20:19 # slash-lfc
    Вулверхэмптон топари пздц.

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  6. pamirbarkhorog 29.12.2018 20:17 # pamirbarkhorog
    Португалия выграла у петушки....

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  7. contrario 29.12.2018 20:17 # contrario
    предсказуемо.

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  8. electric 29.12.2018 20:17 # electric
    Гермес вылезай

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  9. ccchelsea 29.12.2018 20:15 # ccchelsea
    Чё там по Дерби?

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  10. quavo 29.12.2018 20:15 # quavo
    АХУЕЕЕЕТЬ!! чиф кифу оказывается 23 года недавно исполнилось? ВТФ???
    лав соса уже в 2012 качала пиздец, т.е. он17 лет разьебал весь рэп. я в шоке. обсуждайте дальше говнофутбол

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  11. sausage 29.12.2018 20:15 # sausage
    Как же меня радуют результаты в этот период! Это моча на голову всем фапловским и прочим вангам. Я вообще не понимаю, смысла комментов здесь после 5 или 10 тура, да или сейчас, с категоричным и заявлениями, типа: "Сити чемпик, тут без вопросов". У них что, это как доза самозначимости?) Ну реально же тупой флуд, нах никому не нужный.

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  12. ray-black 29.12.2018 20:14 # ray-black
    Хех. Обкекались. Непонятно что случилось во втором тайме. Силы кончились или решили поэкономить. Думаю второе. В итоге потеряли контроль, а вернуться в игру уже не смогли. Добивать нужно противника когда есть возможность. Который раз уже.

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  13. rap-woiska 29.12.2018 20:14 # rap-woiska
    мы просто делаем свое дело(С)

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  14. chronicle 29.12.2018 20:12 # chronicle
    Чемпионские амбиции. У Тоттенхема. Конечно, Михужло, ты прав.

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  15. smokekush 29.12.2018 20:11 # smokekush
    хоть один зашел прогноз этих профи??

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  16. firmino9 29.12.2018 20:10 # firmino9
    П1 - 1.4 Х - 5 П2 - 7.75

    Не уж то буки не верят в Арс. Мне сложно судить так как играет моя команда

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  17. van-der-slav 29.12.2018 20:07 # van-der-slav
    Главное сенсацией была победа ливера над волками. Остальные всосы волкам очевидны были с самого начала

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  18. firmino9 29.12.2018 20:07 # firmino9
    Скаузерня тсс, как бы сами не проебали))) все фавориты слились))

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  19. vyrentz 29.12.2018 20:07 # vyrentz
    Самая короткая борьба за чемпионство)))

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  20. alcoholnarco 29.12.2018 20:05 # alcoholnarco
    Покетинчик хороший кандидат в мю. Надо оформлять.

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