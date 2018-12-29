"Вулверхэмптон" поставил подножку "Тоттенхэму"
Едва заявив о своих чемпионских амбициях и вырвавшись на второе место в Премьер-Лиге, уже спустя три дня "Тоттенхэм" оступился и проиграл дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:3.
Относительно победы 5:0 над "Борнмутом" в стартовом составе "шпор" появились Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Киран Триппьер и Деле Алли, заменив Хуана Фойта, Данни Роуза, Кайла Уолкер-Питерса и Лукаса Моуру.
Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту сделал три перестановки, доверившись Рубену Невешу, Леандеру Дендонкеру и Ивану Кавалейру вместо Ромена Саисса, Жоау Моутинью и Моргана Гиббс-Уайта.
Гости не стали прижиматься к своим воротам, но их стремление играть в открытый футбол не приносило никаких дивидендов. "Тоттенхэм" чувствовал себя уверенно и вскоре начал пристреливаться.
На восьмой минуте Сон Хен Мин отметился ударом с дистанции — мяч коварно скакал по газону, но в створ не попал. На 19-й минуте Кристиан Эриксен пробил точнее, тоже издалека, заставив Руя Патрисиу совершить классный сейв.
Были и другие, менее опасные, попытки хозяев пробить, и на 22-й минуте "Вулверхэмптон", наконец, дрогнул. Харри Кейн подхватил мяч в глубине поля, продвинулся вперед, сместился чуть в центр и нанес крученый удар с 20 метров — 1:0.
Во второй половине первого тайма "шпоры" несколько успокоились, но при этом по-прежнему контролировали игру. "Волки" совершили ряд робких вылазок, однако так ни разу и не побеспокоили Уго Льориса.
После перерыва "Тоттенхэм" просто перестал атаковать, ограничиваясь контролем мяча и сдерживанием соперника.
Гости все добавляли в активности, но до поры до времени их старания был тщетны. Лишь на 72-й минуте Вилли Боли замкнул головой подачу с углового — 1:1. Это был первый удар "Вулверхэмптона" в створ за матч!
"Шпоры" встрепенулись, потому что совершенно не планировали терять очки в этом матче, но окрыленные ответным голом "волки" даже не думали останавливаться.
На 83-й минуте Рауль Хименес получил мяч на подступах к штрафной, сделал пару шагов вперед, а затем хитро пробил между ног Тоби Алдервейрелду. Льорис оказался бессилен вытащить снаряд из нижнего угла ворот — 1:2.
Спустя еще четыре минуты вышедший на замену Элдер Кошта убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и нанес удар мимо Льориса — 1:3.
"Тоттенхэм" может винить в этой потере очков только себя. Команда Маурисио Почеттино была хороша в первом тайме, но во втором по какой-то причине просто перестала атаковать и в итоге была наказана за эту странную пассивность.
"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
29.12.2018 20:00
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Последние комментарии:
что в природе, что в футболе, волки сильнее петушни
никакой сенсации, на очереди порка лондонского автобуса
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Только перед матчем прокукарекали про чемпионства а тут тебе на!!! Волки молодцы!
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Блеать можно оторваться сегодня эпично так. не подведите парни
вперед
(ответить)
Завтра сотон вынесет сити скриньте
(ответить)
Вулверхэмптон топари пздц.
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Португалия выграла у петушки....
(ответить)
предсказуемо.
(ответить)
Гермес вылезай
(ответить)
Чё там по Дерби?
(ответить)
АХУЕЕЕЕТЬ!! чиф кифу оказывается 23 года недавно исполнилось? ВТФ???
лав соса уже в 2012 качала пиздец, т.е. он17 лет разьебал весь рэп. я в шоке. обсуждайте дальше говнофутбол
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Как же меня радуют результаты в этот период! Это моча на голову всем фапловским и прочим вангам. Я вообще не понимаю, смысла комментов здесь после 5 или 10 тура, да или сейчас, с категоричным и заявлениями, типа: "Сити чемпик, тут без вопросов". У них что, это как доза самозначимости?) Ну реально же тупой флуд, нах никому не нужный.
(ответить)
Хех. Обкекались. Непонятно что случилось во втором тайме. Силы кончились или решили поэкономить. Думаю второе. В итоге потеряли контроль, а вернуться в игру уже не смогли. Добивать нужно противника когда есть возможность. Который раз уже.
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мы просто делаем свое дело(С)
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Чемпионские амбиции. У Тоттенхема. Конечно, Михужло, ты прав.
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хоть один зашел прогноз этих профи??
(ответить)
П1 - 1.4 Х - 5 П2 - 7.75
Не уж то буки не верят в Арс. Мне сложно судить так как играет моя команда
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Главное сенсацией была победа ливера над волками. Остальные всосы волкам очевидны были с самого начала
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Скаузерня тсс, как бы сами не проебали))) все фавориты слились))
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Самая короткая борьба за чемпионство)))
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Покетинчик хороший кандидат в мю. Надо оформлять.
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