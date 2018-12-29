"Вулверхэмптон" поставил подножку "Тоттенхэму"

Едва заявив о своих чемпионских амбициях и вырвавшись на второе место в Премьер-Лиге, уже спустя три дня "Тоттенхэм" оступился и проиграл дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:3.

Относительно победы 5:0 над "Борнмутом" в стартовом составе "шпор" появились Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Киран Триппьер и Деле Алли, заменив Хуана Фойта, Данни Роуза, Кайла Уолкер-Питерса и Лукаса Моуру.



Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту сделал три перестановки, доверившись Рубену Невешу, Леандеру Дендонкеру и Ивану Кавалейру вместо Ромена Саисса, Жоау Моутинью и Моргана Гиббс-Уайта.



Гости не стали прижиматься к своим воротам, но их стремление играть в открытый футбол не приносило никаких дивидендов. "Тоттенхэм" чувствовал себя уверенно и вскоре начал пристреливаться.



На восьмой минуте Сон Хен Мин отметился ударом с дистанции — мяч коварно скакал по газону, но в створ не попал. На 19-й минуте Кристиан Эриксен пробил точнее, тоже издалека, заставив Руя Патрисиу совершить классный сейв.



Были и другие, менее опасные, попытки хозяев пробить, и на 22-й минуте "Вулверхэмптон", наконец, дрогнул. Харри Кейн подхватил мяч в глубине поля, продвинулся вперед, сместился чуть в центр и нанес крученый удар с 20 метров — 1:0.



Во второй половине первого тайма "шпоры" несколько успокоились, но при этом по-прежнему контролировали игру. "Волки" совершили ряд робких вылазок, однако так ни разу и не побеспокоили Уго Льориса.



После перерыва "Тоттенхэм" просто перестал атаковать, ограничиваясь контролем мяча и сдерживанием соперника.



Гости все добавляли в активности, но до поры до времени их старания был тщетны. Лишь на 72-й минуте Вилли Боли замкнул головой подачу с углового — 1:1. Это был первый удар "Вулверхэмптона" в створ за матч!



"Шпоры" встрепенулись, потому что совершенно не планировали терять очки в этом матче, но окрыленные ответным голом "волки" даже не думали останавливаться.



На 83-й минуте Рауль Хименес получил мяч на подступах к штрафной, сделал пару шагов вперед, а затем хитро пробил между ног Тоби Алдервейрелду. Льорис оказался бессилен вытащить снаряд из нижнего угла ворот — 1:2.



Спустя еще четыре минуты вышедший на замену Элдер Кошта убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и нанес удар мимо Льориса — 1:3.



"Тоттенхэм" может винить в этой потере очков только себя. Команда Маурисио Почеттино была хороша в первом тайме, но во втором по какой-то причине просто перестала атаковать и в итоге была наказана за эту странную пассивность.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче