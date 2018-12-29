Шоу рассказал, как Сульшер преобразил "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, каким образом тренер Оле Гуннар Сульшер изменил атмосферу и игру команды.
Напомним, Сульшер временно принял управление "красными дьяволами" лишь на прошлой неделе, сменив на тренерском мостике Жозе Моуриньо.
С тех пор "Юнайтед" одержал уже две победы в Премьер-Лиге, забив восемь голов, и Шоу кажется, что произошедшие с "Юнайтед" изменения видны невооруженным глазом.
"Думаю, вы со стороны можете видеть, как сильно он все изменил за столь короткое время. Он просто тренер позитивного склада, он знает, в чем нуждается клуб, и знает, какого рода игру в нашем исполнении хотят видеть фанаты".
"Он вернул эту атакующую и быструю игру на "Олд Траффорд". Уверен, болельщики ценят это так же сильно, как и мы, игроки", — сообщил Шоу Sky Sports.
Также игрок сборной Англии рассказал, от кого он узнал о назначении Сульшера спустя сутки после увольнения Моуриньо.
"Честно? Моя подруга сказала мне. Я проснулся утром и отправился в душ, а она прибежала ко мне в комнату и сказала. Это было совершенно неожиданно для меня, я не смотрел в телефон или вроде того. Так что я узнал об этом от своей подруги", — добавил Шоу.
29.12.2018 20:00
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