Шоу рассказал, как Сульшер преобразил "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, каким образом тренер Оле Гуннар Сульшер изменил атмосферу и игру команды.

Напомним, Сульшер временно принял управление "красными дьяволами" лишь на прошлой неделе, сменив на тренерском мостике Жозе Моуриньо.



С тех пор "Юнайтед" одержал уже две победы в Премьер-Лиге, забив восемь голов, и Шоу кажется, что произошедшие с "Юнайтед" изменения видны невооруженным глазом.



"Думаю, вы со стороны можете видеть, как сильно он все изменил за столь короткое время. Он просто тренер позитивного склада, он знает, в чем нуждается клуб, и знает, какого рода игру в нашем исполнении хотят видеть фанаты".



"Он вернул эту атакующую и быструю игру на "Олд Траффорд". Уверен, болельщики ценят это так же сильно, как и мы, игроки", — сообщил Шоу Sky Sports.



Также игрок сборной Англии рассказал, от кого он узнал о назначении Сульшера спустя сутки после увольнения Моуриньо.



"Честно? Моя подруга сказала мне. Я проснулся утром и отправился в душ, а она прибежала ко мне в комнату и сказала. Это было совершенно неожиданно для меня, я не смотрел в телефон или вроде того. Так что я узнал об этом от своей подруги", — добавил Шоу.