Гвардиола по-прежнему не собирается покупать в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что проблемы его команды в праздничный период не заставят его выйти на трансферный рынок в январе.

Проиграв три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, "горожане" опустились на третью позицию в таблице и теперь отстают от лидирующего "Ливерпуля" уже на семь очков.



Столь заметный спад совпал с травмой полузащитника Фернандиньо, найти замену которому "Сити" активно пытается уже целый год.



Прежде Гвардиола говорил, что не будет покупать посреди сезона, и проблемы в последних матчах не изменили его мнение по этому поводу. Каталонец продолжает верить в игроков, которыми располагает.



"Не обязательно проигрывать три матча из четырех, чтобы сказать, насколько важен Фернандиньо для нас. Это особая позиция, и у нас нет других игроков с такими качествами. Он невероятный игрок".



"Мы действительно пытались купить, но что поделать, если игроки не хотят переходить? Мы ждали до самого конца трансферного окна, но ничего не вышло".



"В своей карьере, работая в "Барселоне" и "Баварии", я никогда не жаловался по поводу того, что делает мой клуб. Они делают все возможное, потому что тоже хотят побеждать. Они стараются обеспечить мне как можно более классный подбор игроков".



"Изменил ли я свое отношение насчет января? Думаю, я уже дважды ясно отвечал на этот вопрос".



"Мы обладаем верой в себя. Мы верим в себя, когда побеждаем и когда проигрываем. Наша вера больше касается того, кто мы такие".



"Мы должны вернуться на победный путь, если мы все еще хотим выигрывать трофеи, но мы всегда верим в себя".



"Почему я должен перестать верить в этих игроков после всего того, чего они добились в последние 15-16 месяцев? Они абсолютные герои для меня", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.