Азар: "Меня много бьют, потому что я слишком хорош"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что соперники по Премьер-Лиге часто бьют его по ногам, потому что он "слишком хорош" для них.

Азар традиционно является одним из игроков, на которых часто нарушают правила в Премьер-Лиге. Например, в этом сезоне Эден является абсолютным лидером дивизиона по этому показателю — 59 фолов.



Жесткость соперников не помешала 27-летнему бельгийцу поучаствовать в 19 забитых мячах в этом сезоне, что тоже является лучшим показателем по системе гол+пас в Премьер-Лиге.



По словам Азара, со временем он стал воспринимать такие вещи как комплимент своей игре. А о болячках позаботятся медики "Челси".



"Иногда это тяжело, потому что на протяжении семи лет меня постоянно бьют. Но теперь я забочусь о своих лодыжках, своих коленях! У нас один из лучших медицинских департаментов в мире".



"Я не хочу сказать, что мне нравится это, но когда люди бьют меня, у меня появляется ощущение, что я слишком хорош, или они просто хотят остановить меня и не могут. Это придает мне дополнительную энергию, чтобы творить магию", — сообщил Азар официальному веб-сайту "Челси".



В последних матчах Азар вынужден играть в качестве "ложной девятки". И хотя прежде Эден всегда говорил, что предпочитает быть вингером, теперь он более открыт к новой для себя позиции.



"Еще перед стартом сезона Сарри сказал, что в качестве одного из вариантов может поставить меня на позицию 9-го номера. Не только для того, чтобы я был опорной точкой впереди, но также для того, чтобы я мог перемещаться, опускаться назад, отходить на фланг".



"Мне нравится часто менять свое положение на поле, но у нас есть двое классных нападающих. Посмотрим. Это зависит от того, кто есть на поле", — добавил Азар.