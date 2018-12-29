"Ливерпуль" разрешил Соланке уйти в аренду

"Ливерпуль" разрешил Доминику Соланке отправиться в аренду на вторую половину сезона, и в данный момент молодой нападающий выбирает клуб для командировки.

Отчаявшись получить свой шанс в "Челси", летом 2017 Соланке присоединился к команде Юргена Клоппа, но, вопреки своим ожиданиям, так и не совершил прорыва в развитии.



В это сезоне Доминик не сыграл ни одного матча за первую команду, поэтому в преддверии января Клопп разрешил своему подопечному начать поиски пристанища на вторую часть сезона.



По информации BBC, в услугах 21-летнего англичанина заинтересованы "Кристал Пэлас", "Хаддерсфилд" и "Брайтон". Также заполучить Соланке во временное пользование не отказались бы некоторые представители Чемпионипа и клубы из-за рубежа.



Как добавляет Liverpool Echo, фаворитом в борьбе за Доминика является "Кристал Пэлас", который практически весь сезон играет без чистого нападающего ввиду травмы экс-игрока "Ливерпуля" Кристиана Бентеке.



Ожидается, что Соланке не будет тянуть с выбором клуба и отправится в аренду с открытием трансферного окна в январе.