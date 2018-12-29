"Ливерпуль" разрешил Соланке уйти в аренду
"Ливерпуль" разрешил Доминику Соланке отправиться в аренду на вторую половину сезона, и в данный момент молодой нападающий выбирает клуб для командировки.
Отчаявшись получить свой шанс в "Челси", летом 2017 Соланке присоединился к команде Юргена Клоппа, но, вопреки своим ожиданиям, так и не совершил прорыва в развитии.
В это сезоне Доминик не сыграл ни одного матча за первую команду, поэтому в преддверии января Клопп разрешил своему подопечному начать поиски пристанища на вторую часть сезона.
По информации BBC, в услугах 21-летнего англичанина заинтересованы "Кристал Пэлас", "Хаддерсфилд" и "Брайтон". Также заполучить Соланке во временное пользование не отказались бы некоторые представители Чемпионипа и клубы из-за рубежа.
Как добавляет Liverpool Echo, фаворитом в борьбе за Доминика является "Кристал Пэлас", который практически весь сезон играет без чистого нападающего ввиду травмы экс-игрока "Ливерпуля" Кристиана Бентеке.
Ожидается, что Соланке не будет тянуть с выбором клуба и отправится в аренду с открытием трансферного окна в январе.
29.12.2018 17:00
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заебали покупать всякий мусор в чолчей
коул , стуридже , соланке , кто следующий ? озар ?
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В челси его!
Там говорят нап нужен
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вернётся топ игроком
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<<<Как сказал один из древних войнов "Можно выиграть битву, но не Войну"
Чемпионство и либерпыль это две несовместимые вещи!!!
За Аарсенал с Детства!!!
Come On Aaaarsenal!!!>>>
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такого топа потеряют...
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