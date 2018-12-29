"Ливерпуль" разрешил Соланке уйти в аренду

Доминик Соланке "Ливерпуль" разрешил Доминику Соланке отправиться в аренду на вторую половину сезона, и в данный момент молодой нападающий выбирает клуб для командировки.

Отчаявшись получить свой шанс в "Челси", летом 2017 Соланке присоединился к команде Юргена Клоппа, но, вопреки своим ожиданиям, так и не совершил прорыва в развитии.

В это сезоне Доминик не сыграл ни одного матча за первую команду, поэтому в преддверии января Клопп разрешил своему подопечному начать поиски пристанища на вторую часть сезона.

По информации BBC, в услугах 21-летнего англичанина заинтересованы "Кристал Пэлас", "Хаддерсфилд" и "Брайтон". Также заполучить Соланке во временное пользование не отказались бы некоторые представители Чемпионипа и клубы из-за рубежа.

Как добавляет Liverpool Echo, фаворитом в борьбе за Доминика является "Кристал Пэлас", который практически весь сезон играет без чистого нападающего ввиду травмы экс-игрока "Ливерпуля" Кристиана Бентеке.

Ожидается, что Соланке не будет тянуть с выбором клуба и отправится в аренду с открытием трансферного окна в январе.


Метки аренда, Ливерпуль, Соланке

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 17:00

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  1. blackdreamer 29.12.2018 18:31 # blackdreamer
    заебали покупать всякий мусор в чолчей
    коул , стуридже , соланке , кто следующий ? озар ?

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  2. kolyandr 29.12.2018 17:32 # kolyandr
    В челси его!
    Там говорят нап нужен

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  3. chr1s8rown 29.12.2018 17:09 # chr1s8rown
    вернётся топ игроком

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  4. silva77 29.12.2018 17:06 # silva77
    <<<Как сказал один из древних войнов "Можно выиграть битву, но не Войну"
    Чемпионство и либерпыль это две несовместимые вещи!!!
    За Аарсенал с Детства!!!
    Come On Aaaarsenal!!!>>>

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  5. nismo21 29.12.2018 17:02 # nismo21
    такого топа потеряют...

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