Сарри по-прежнему не видит у "Челси" и "Тоттенхэма" шансов на титул
Наставник "Челси" Маурицио Сарри вычеркнул из чемпионской гонки Премьер-Лиги не только свою собственную команду, но и занимающий вторую позицию "Тоттенхэм".
Первую половину сезона Премьер-Лиги "синие" завершили на четвертой позиции, в 11 очках позади от лидирующего "Ливерпуля". Сарри уже не надеется вмешаться в борьбу за титул и считает, что только "Манчестер Сити" может лишить "красных" чемпионства.
"Вы очень хорошо знаете мое мнение. Я с начала сезона говорю, что есть две команды, которые находятся на шаг впереди остальных, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
"Сейчас между ними возникла небольшая дистанция, но я думаю, "Сити" сможет ликвидировать эту дистанцию. Титул разыграют между собой "Сити" и "Ливерпуль", — цитирует Сарри The Independent.
29.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
Там опять в конце сезона очередной Джерард подскальзнется и ливерпуль проиграет титул )
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Интересно что произойдет с фанатами ЛИвапула если они не выиграют АПЛ?Мне кажется произойдет резкий скачек суицидов.
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тотнщит это как озил .вроде топ но что-то случается и он потеряется
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