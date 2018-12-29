Сарри по-прежнему не видит у "Челси" и "Тоттенхэма" шансов на титул

Наставник "Челси" Маурицио Сарри вычеркнул из чемпионской гонки Премьер-Лиги не только свою собственную команду, но и занимающий вторую позицию "Тоттенхэм".

Первую половину сезона Премьер-Лиги "синие" завершили на четвертой позиции, в 11 очках позади от лидирующего "Ливерпуля". Сарри уже не надеется вмешаться в борьбу за титул и считает, что только "Манчестер Сити" может лишить "красных" чемпионства.



"Вы очень хорошо знаете мое мнение. Я с начала сезона говорю, что есть две команды, которые находятся на шаг впереди остальных, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



"Сейчас между ними возникла небольшая дистанция, но я думаю, "Сити" сможет ликвидировать эту дистанцию. Титул разыграют между собой "Сити" и "Ливерпуль", — цитирует Сарри The Independent.