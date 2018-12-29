Сарри по-прежнему не видит у "Челси" и "Тоттенхэма" шансов на титул

Маурисио Почеттино и Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри вычеркнул из чемпионской гонки Премьер-Лиги не только свою собственную команду, но и занимающий вторую позицию "Тоттенхэм".

Первую половину сезона Премьер-Лиги "синие" завершили на четвертой позиции, в 11 очках позади от лидирующего "Ливерпуля". Сарри уже не надеется вмешаться в борьбу за титул и считает, что только "Манчестер Сити" может лишить "красных" чемпионства.

"Вы очень хорошо знаете мое мнение. Я с начала сезона говорю, что есть две команды, которые находятся на шаг впереди остальных, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"Сейчас между ними возникла небольшая дистанция, но я думаю, "Сити" сможет ликвидировать эту дистанцию. Титул разыграют между собой "Сити" и "Ливерпуль", — цитирует Сарри The Independent.


Метки Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 651

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Последние комментарии:




  1. rocket-king 29.12.2018 16:23 # rocket-king
    Там опять в конце сезона очередной Джерард подскальзнется и ливерпуль проиграет титул )

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  2. vvvv 29.12.2018 16:17 # vvvv
    Интересно что произойдет с фанатами ЛИвапула если они не выиграют АПЛ?Мне кажется произойдет резкий скачек суицидов.

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  3. chr1s8rown 29.12.2018 16:04 # chr1s8rown
    тотнщит это как озил .вроде топ но что-то случается и он потеряется

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