Клопп считает, что "Ливерпуль" пока не показал своего лучшего футбола

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда пока не показала своей лучшей игры в этом сезоне.

За половину дистанции в Премьер-Лиге "красные" не потерпели ни одного поражения и потеряли лишь шесть очков, однако Юрген по-прежнему хочет большего от своей команды и считает, что та пока не реализовала весь своей потенциал.



"Нет, мы этого еще не сделали. У нас были очень хорошие моменты. Много раз мы были действительно хороши. Но был ли такой матч, после которого я подумал: "Возможно ли играть еще лучше?" Нет, пока не было. Мы должны прибавить практически во всем".



"Парни способны играть значительно лучше, но пока что мы делаем действительно хорошие шаги".



"Говорят, мы слегка утратили свой зрелищный стиль, и люди заявляют нам: "Это хорошо, что вы не пропускаете, но где искрометный футбол?" Это как ребенок, которому вручают славный рождественский подарок, а он спрашивает: "А где еще один?"



"Ты всегда хочешь чего-то другого и немного больше. Мы должны развиваться. Дело не в том, что мы играем в новом стиле — нам просто пришлось сделать шаг в сторону и начать заново", — цитирует Клоппа The Telegraph.