Прогнозы экспертов на субботние матчи 20-го тура Премьер-Лиги

20-й тур будет открывать второй круг в Премьер-Лиге и закрывать календарный год. Авторитетные эксперты делятся своими прогнозами на предстоящие матчи.





БРАЙТОН — ЭВЕРТОН

Суббота, 29 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних четырех матчах "Эвертона" забивалось четыре и более мячей;

- а вот в четырех последних матчах "Брайтона" проходил ТМ 2.5;

- в четырех последних матчах "Эвертона" проходила ставка "обе забьют", хотя до того в трех играх кряду был зафиксирован противоположный исход.



Прогноз Who Scored: 1:2

Пол Мерсон



Это трудная игра для "Брайтона", учитывая то, как "Эвертон" отыграл с "Бернли". Уверенность "Эвертона" будет невероятно высока, и они могут просто взять и выиграть. После того как вы были обыграны дома 2:6, нет разницы, с кем вы играете дальше — нужно выходить и выигрывать. Я не могу вспомнить, чтобы многие команд вытворяли такое с "Бернли". "Брайтон" будет бороться, чтобы сдержать "Эвертон" в атаке.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



Обе команды подходят к этой игре с очень хорошими результатами — "Брайтон" не проиграл "Арсеналу", а "Эвертон" разбил "Бернли". "Чайки" продемонстрировали, что они набирают что-то в домашних матчах, но у меня есть предчувствие, что в этот раз все может сложиться иначе. "Эвертон" не лучшим образом играл на выезде в этом сезоне, и эта победа над "кларетовыми" — всего лишь их вторая выездная в сезоне. Мы определенно увидели реакцию на домашние 2:6 от "Тоттенхэма", и если команда Марку Силвы сыграет с такой же свободой, она победят.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2



ФУЛХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД

Суббота, 29 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Хаддерсфилд" проиграл шесть матчей кряду;

- в пяти из шести последних матчей "Фулхэма" проходил тотал меньше 2.5 голов;

- "Фулхэм" не знает поражений уже в пяти домашних встречах с "Хаддерсфилдом".



Прогноз Who Scored: 1:0

Пол Мерсон



Я думаю, что "Фулхэм" был действительно хорош против "Вулверхэмптона". Недавно я смотрел их несколько раз, и сейчас мне кажется, они становятся лучше. Они заслуживали три очка с "Вулверхэмптоном" и против "Ньюкасла". Я не понимаю, как "Хаддерсфилд" будет справляться с Митровичем, который был в огне против "волков", но просто не смог забить. Это игра, которую они должны выигрывать. Ничья ничего не даст ни одной из команд — ждем хороший матч.



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



Два аутсайдера поменялись местами, и для этого "Фулхэму" было достаточно взять всего одно очко с "волками". "Хаддерсфилд" все еще сражается за Дэвида Вагнера, и у них было достаточно шансов в игре с "Манчестер Юнайтед", чтобы побороться за результат. Обыграть "Хаддерсфилд" не так уж просто, но проблема в том, что "терьеры" не забивают. Будет интересно посмотреть, будет ли Вагнер в игре с "дачниками" более предприимчивым — все же "Фулхэм" ближайшая к ним команда, и если не брать очки с ними, то с кем их тогда набирать? Это будет равная игра, но я ожидаю, что после нее "Фулхэм" немного подымется.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ЛЕСТЕР — КАРДИФФ

Суббота, 29 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Кардифф" не может выиграть уже в девяти выездных матчах кряду:

- в последних трех встречах "Лестера" и "Кардиффа" проходил тотал меньше 2.5 голов;

- в девяти из 10 последних матчей "Лестера" проходил ТМ 2.5.



Прогноз Who Scored: 1:0

Пол Мерсон



Это было настоящее шоу — победы над "Челси" и "Манчестер Сити". Уверенность "Лестера" в себе будет зашкаливать. "Кардифф" добился отличного результата на "Селхерст Парк", оправившись после удара с "Манчестер Юнайтед", но "Лестер" в данный момент парит и забивает голы. Уберите эти два результата, и все было бы не так уж здорово у "Лестера", но теперь все может получиться иначе.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



У "Лестера" был блестящий праздничный период — они победили "Челси" и "Манчестер Сити", но грядущий матч будет для них сложнее, чем любая из этих игр. Акцент будет сделан на то, чтобы "лисы" сломали "Кардифф", и есть подозрения, что команда Клода Пюэля победит, но в таких обстоятельствах они обычно не очень хороши. "Кардиффу" удалось набрать очки в матче с "Пэлас", где у соперника был 31 удар. Тем не менее, "синие птицы" по-прежнему ужасно играют на выезде — два очка и всего пять забитых голов, и я не вижу, что они что-то получат здесь.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Суббота, 29 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" забивал как минимум дважды в шести из семи последних матчей в Премьер-Лиге;

- в трех последних матчах "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге проходил ТМ 2.5 голов;

- "Тоттенхэм" не проигрывает уже в шести встречах с "волками".



Прогноз Who Scored: 3:0

Пол Мерсон



"Волкам" повезло на днях с "Фулхэмом". Александар Митрович их ободрал, поэтому мне страшно подумать, что с ними сделает Харри Кейн. Я думаю, "шпоры" продолжат забивать много — я не понимаю, как "Вулверхэмптон" с ними справится. Они — одна из команд, которые сейчас выходят и играют в удовольствие, выражают себя.



Прогноз Пола Мерсона: 4:1



Марк Лоуренсон



"Тоттенхэм" в данный момент на ходу — голы даются команде Почеттино легко, и играет она фантастически хорошо. Я не удивлюсь, если у "волков" будет несколько шансов в этой игре — "Борнмуту" удавалось создавать моменты в среду на "Уэмбли", но "шпоры" набрали обороты, и их будет сложно остановить.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



УОТФОРД — НЬЮКАСЛ

Суббота, 29 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних девяти домашних матчах "Уотфорда" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Уотфорд" выиграл три последних домашних матча с "Ньюкаслом";

- "Уотфорд" пропускал как минимум дважды в шест из семи последних домашних матчей.



Прогноз Who Scored: 1:1

Пол Мерсон



"Ньюкасл" выглядел очень бледно против "Ливерпуля", и я не думаю, что они нанесли хоть один точный удар с "Фулхэмом". Они усложнят жизнь "Уотфорду", но если сами не будут бить по воротам, "шершни" их обязательно накажут рано или поздно. В "Ньюкасле" есть игроки, способные наносить урон, но эта игра не для них.



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



"Ньюкасл" был легко бит "Ливерпулем" в среду, и я знаю, на что похож босс "сорок" после такого тяжелого поражения — он еще больше закрутит гайки, чтобы сделать команду такой, что победить ее будет трудно. Они будут стараться усыпить "Уотфорд", но я не думаю, что это получится. "Шершни" нестабильны, но у них есть несколько захватывающих атакующих игроков, а также у них есть голы — когда они хорошо играют, то, как правило, побеждают.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ

Суббота, 29 декабря, 20:30







Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" не пропускал в 12 из 14 последних домашних матчей в Премьер-Лиге;

- в пяти последних встречах на "Энфилде" между этими командами проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Ливерпуль" забивал как минимум трижды в трех последних домашних матчах с "Арсеналом".



Прогноз Who Scored: 2:0

Пол Мерсон



Даже когда "Ливерпуль" играет в те игры, что мы видели с "Ньюкаслом", они все равно не пропускают. Сильные стороны "Арсенала" — забитые голы, но тут они столкнутся с действительно очень хорошей защитой. "Ливерпуль" оформляет "клин-шит" за "клин-шитом", а ахиллесова пята "Арсенала" — оборона. "Арсеналу" во многом повезло избежать поражения с "Брайтоном", но вы не можете постоянно уступать в счете и постоянно отыгрываться. "Арсенал" будет самим собой — это то, что я жду от них.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



Я просто не вижу тут ничего, кроме очередной победы "Ливерпуля", и сейчас я расскажу, почему. Сейчас они играют очень хорошо, поэтому я предполагаю, что мяч у них будет держаться больше, чем у "Арсенала", и я также ожидаю, что "красные" смогут извлечь из этого максимум. Кто бы ни играл против "канониров", у них всегда будут моменты, а "Ливерпуль" — та команда, у которой нет проблем с этим. В 19 матчах "Ливерпуль" пропустил всего семь голов — оборона "красных" тоже очень сильна. "Ливерпуль" — очень хорошая команда, и они находятся в хорошем состоянии. Это не значит, что у них не будет плохих моментов до конца сезона, но сейчас их трудно остановить. Могу ли я представить, как они забивают "Арсеналу"? Да. Вижу ли как "Арсенал" забьет им? Нет.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



