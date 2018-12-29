Сарри нравится играть в футбол на Рождество

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ему пришлась по нраву английская традиция играть в футбол около Рождества.

Пока остальные европейские лиги, включая Ла Лигу, Серию А и Бундеслигу, уходят на зимние каникулы, Премьер-Лига ускоряется до предела — командам приходится играть каждые три дня.



Для Сарри это первый подобный опыт, и итальянский специалист находит его очень сложным, но в то же время ему это нравится.



"Мне нравится играть в период около Рождества. Думаю, очень сложно играть в эти дни".



"В этом сезоне у нас был очень необычный предсезонный период. Прежде у меня не было подобного предсезонного периода. Мы имели три недели на подготовку, а с конца августа принялись играть каждые три дня".



"Поэтому у нас нет времени на тренировки, нет времени на улучшение команды, нет времени на улучшение отдельных игроков".



"Поэтому, думаю, играть здесь очень сложно, но это великолепно", — сообщил Сарри Sky Sports.