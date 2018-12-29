Сарри нравится играть в футбол на Рождество
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ему пришлась по нраву английская традиция играть в футбол около Рождества.
Пока остальные европейские лиги, включая Ла Лигу, Серию А и Бундеслигу, уходят на зимние каникулы, Премьер-Лига ускоряется до предела — командам приходится играть каждые три дня.
Для Сарри это первый подобный опыт, и итальянский специалист находит его очень сложным, но в то же время ему это нравится.
"Мне нравится играть в период около Рождества. Думаю, очень сложно играть в эти дни".
"В этом сезоне у нас был очень необычный предсезонный период. Прежде у меня не было подобного предсезонного периода. Мы имели три недели на подготовку, а с конца августа принялись играть каждые три дня".
"Поэтому у нас нет времени на тренировки, нет времени на улучшение команды, нет времени на улучшение отдельных игроков".
"Поэтому, думаю, играть здесь очень сложно, но это великолепно", — сообщил Сарри Sky Sports.
29.12.2018 13:00
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Мне тоже очень нравится этот период
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Все по делу говорить красавчик
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