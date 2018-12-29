"Бавария" предложит 13 миллионов фунтов за Хадсон-Одои
"Бавария" готова предложить "Челси" 13 миллионов фунтов за юного нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.
18-летний Хадсон-Одои, один из ярчайших продуктов академии "синих" за последние годы, принял участие в пяти матчах команду Маурицио Сарри в этом сезоне, включая единственный в рамках Премьер-Лиги.
Дефицит игрового времени расстраивает Каллума, из-за чего он не спешит подписывать новый контракт и всерьез подумывает о смене клуба.
В услугах игрока юношеской сборной Англии заинтересованы сразу несколько европейских клубов, включая дортмундскую "Боруссию", однако Daily Mail ожидает, что аукцион по Хадсон-Одои в январе начнется с предложения "Баварии" в 13 млн. фунтов.
Истекающий в конце следующего сезона контракт Каллума не оставляет "Челси" иного выбора, кроме как рассмотреть эти предложения, однако ожидается, что при продаже своего воспитанника "синие" постараются оставить за собой право его обратного выкупа.
29.12.2018 12:00
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Последние комментарии:
Чего это Бавария полезла в апл. Их тактика ослаблять команды бундеслиги ведь...
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Вообще-то может стать лучшей заменой Азару, если тот уйдёт. Просрут его yёбки, как там щас МС тоже какого-то молодого просирают.
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