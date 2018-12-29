Сон: "Тоттенхэм" заслуживает трофей"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин считает, что его команда заслуживает выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

"Шпоры" очень достойно провели первую половину сезона, несмотря на отсутствие приобретений прошлым летом. "Тоттенхэм" занимает второе место в Премьер-Лиге, а также продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги.



По мнению Сона, забившего 10 голов в 10 последних матчах, "Тоттенхэм" очень близок к своему первому трофею при Маурисио Почеттино, и этого не случилось до сих пор лишь из-за отсутствия удачи.



"Если честно, нам просто немного не везло. Мы постоянно близки".



"Люди думают: "А, это же "шпоры". Но мы верим в себя, мы верим в свои шансы завоевать титул, но иногда тебе просто нужна удача на протяжении длинного сезона".



"Мы можем выиграть, мы заслуживаем выиграть. Игроки заслуживают выиграть какой-нибудь трофей".



"Конечно, давление от участия в чемпионской гонке будет высоко, но нам просто нужно получать удовольствие и сохранять позитивную энергию, это самое важное".



"Мы вторые в таблице, но все равно никто не рассматривает нас всерьез, они говорят лишь про "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Но нам все равно, мы идем своим путем. Мы сосредоточены только на себе, о чем бы ни говорили люди".



"Футбол полон сюрпризов. Люди никогда не говорят, что ожидают поражений от "Манчестер Сити", но они проиграли два матча подряд. Таков футбол".



"Сезон длинный, и если мы продолжим набирать очки, в конце станет видно, что произойдет", — цитирует Кейна Sky Sports.