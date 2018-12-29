Фергюсон посетит тренировку "Юнайтед"
Сэр Алекс Фергюсон вернется на тренировочное поле "Манчестер Юнайтед" в субботу, чтобы напутствовать команду Оле Гуннара Сульшера перед матчем против "Борнмута".
Согласно слухам, сэр Алекс сыграл ключевую роль в решении "красных дьяволов" уволить Жозе Моуриньо на прошлой неделе и пригласить на тренерский мостик своего бывшего игрока Сульшера и своего бывшего ассистента Майка Фелана.
Также пресса сообщала, что теперь Фергюсон будет неофициальным консультантом Сульшера в остатке сезона. Впрочем, Оле Гуннар этого не стал скрывать, подтвердив контакт с великим шотландцем.
Изданию Daily Mail стало известно, что 76-летний Фергюсон даже собирается посетить заключительную тренировку "Юнайтед" перед домашним матчем против "Борнмута" в воскресенье.
Сообщается, что на тренировку первой команды Фергюсона пригласил Сульшер. Оле Гуннар и его штаб поприветствуют сэра Алекса, а тот поделится своими советами.
29.12.2018 10:00
Просмотров: 1115
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
шал кет
(ответить)
Как то помню, по совету САФа взяли Мойеса. Посмотрим, что Олле выдаст на гора.
(ответить)
Жвачка боялся Жозе
(ответить)
упадёт в обморок увидев Погба
(ответить)
+100к уверенности
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий