Фергюсон посетит тренировку "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон и Оле Гуннар Сульшер Сэр Алекс Фергюсон вернется на тренировочное поле "Манчестер Юнайтед" в субботу, чтобы напутствовать команду Оле Гуннара Сульшера перед матчем против "Борнмута".

Согласно слухам, сэр Алекс сыграл ключевую роль в решении "красных дьяволов" уволить Жозе Моуриньо на прошлой неделе и пригласить на тренерский мостик своего бывшего игрока Сульшера и своего бывшего ассистента Майка Фелана.

Также пресса сообщала, что теперь Фергюсон будет неофициальным консультантом Сульшера в остатке сезона. Впрочем, Оле Гуннар этого не стал скрывать, подтвердив контакт с великим шотландцем.

Изданию Daily Mail стало известно, что 76-летний Фергюсон даже собирается посетить заключительную тренировку "Юнайтед" перед домашним матчем против "Борнмута" в воскресенье.

Сообщается, что на тренировку первой команды Фергюсона пригласил Сульшер. Оле Гуннар и его штаб поприветствуют сэра Алекса, а тот поделится своими советами.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 10:00

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  1. alljazz 29.12.2018 10:47 # alljazz
    шал кет

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  2. radik86radik 29.12.2018 10:35 # radik86radik
    Как то помню, по совету САФа взяли Мойеса. Посмотрим, что Олле выдаст на гора.

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  3. scouser2005 29.12.2018 10:13 # scouser2005
    Жвачка боялся Жозе

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  4. papka-legend 29.12.2018 10:05 # papka-legend
    упадёт в обморок увидев Погба

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  5. chebrec 29.12.2018 10:02 # chebrec
    +100к уверенности

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