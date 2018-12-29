Фергюсон посетит тренировку "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон вернется на тренировочное поле "Манчестер Юнайтед" в субботу, чтобы напутствовать команду Оле Гуннара Сульшера перед матчем против "Борнмута".

Согласно слухам, сэр Алекс сыграл ключевую роль в решении "красных дьяволов" уволить Жозе Моуриньо на прошлой неделе и пригласить на тренерский мостик своего бывшего игрока Сульшера и своего бывшего ассистента Майка Фелана.



Также пресса сообщала, что теперь Фергюсон будет неофициальным консультантом Сульшера в остатке сезона. Впрочем, Оле Гуннар этого не стал скрывать, подтвердив контакт с великим шотландцем.



Изданию Daily Mail стало известно, что 76-летний Фергюсон даже собирается посетить заключительную тренировку "Юнайтед" перед домашним матчем против "Борнмута" в воскресенье.



Сообщается, что на тренировку первой команды Фергюсона пригласил Сульшер. Оле Гуннар и его штаб поприветствуют сэра Алекса, а тот поделится своими советами.