Сарри хочет, чтобы Фабрегас остался в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не хочет терять полузащитника Сеска Фабрегаса посреди сезона.
За первую половину сезона Фабрегас принял участие только в пяти матчах Премьер-Лиги, превратившись в дублера для любимчика Сарри Жоржиньо.
Согласно слухам, Сеск уже вовсю ведет переговоры об уходе со "Стэмфорд Бридж" в январе, однако Сарри предпочитает сохранить 31-летнего испанца, чей контракт истекает в конце сезона.
"На этой позиции у нас есть только два игрока, Жоржиньо и Фабрегас, поэтому потеря Сеска стала бы для меня настоящей проблемой. Я хочу сохранить его. Я не знаю, каким будет окончательное решение Сеска и клуба".
"Однако, если Сеск уйдет, для меня будет очень важно купить другого такого игрока, потому что технически Сеск очень важен для нас. Также я думаю, что на рынке очень сложно найти игрока с такими характеристиками", — цитирует Сарри Sky Sports.
29.12.2018 09:00
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Незнаю может я слепой, но когда выходит Сеск на поле игра оживляется нежели с Жоржиньо
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