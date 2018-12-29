Сарри хочет, чтобы Фабрегас остался в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не хочет терять полузащитника Сеска Фабрегаса посреди сезона.

За первую половину сезона Фабрегас принял участие только в пяти матчах Премьер-Лиги, превратившись в дублера для любимчика Сарри Жоржиньо.



Согласно слухам, Сеск уже вовсю ведет переговоры об уходе со "Стэмфорд Бридж" в январе, однако Сарри предпочитает сохранить 31-летнего испанца, чей контракт истекает в конце сезона.



"На этой позиции у нас есть только два игрока, Жоржиньо и Фабрегас, поэтому потеря Сеска стала бы для меня настоящей проблемой. Я хочу сохранить его. Я не знаю, каким будет окончательное решение Сеска и клуба".



"Однако, если Сеск уйдет, для меня будет очень важно купить другого такого игрока, потому что технически Сеск очень важен для нас. Также я думаю, что на рынке очень сложно найти игрока с такими характеристиками", — цитирует Сарри Sky Sports.