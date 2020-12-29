Юрген Клопп опасается Обамеянга

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду об угрозе, исходящей от нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В субботу вечером на "Энфилде" лучшая оборона этого сезона Премьер-Лиги пройдет испытание лучшим бомбардиром дивизиона. Клопп отлично осведомлен о возможностях Обамеянга, которого он тренировал в дортмундской "Боруссии", а потому призывает свою команду быть на чеку.



"Обамеянг таит в себе большую угрозу. Он выдающийся игрок, выдающаяся личность, по-настоящему веселый и славный парень".



"Он обладает мышлением настоящего бомбардира, он всегда расслаблен возле чужих ворот. Его сочетание скорости и завершающего удара является довольно редким, и это делает его исключительным игроком".



"Он может быть опасен и на большом пространстве, и на малом пространстве, а также он хорошо играет головой. В его лице "Арсенал" получил славный комплект навыков, а его связку с Лакасеттом очень сложно сдержать".



"Они сочетают в себе все, что ты только можешь пожелать от дуэта нападающих. Очень хорошая связка", — цитирует Клоппа Goal.