Юрген Клопп опасается Обамеянга

Юрген Клопп и Пьер-Эмерик Обамеянг Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду об угрозе, исходящей от нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В субботу вечером на "Энфилде" лучшая оборона этого сезона Премьер-Лиги пройдет испытание лучшим бомбардиром дивизиона. Клопп отлично осведомлен о возможностях Обамеянга, которого он тренировал в дортмундской "Боруссии", а потому призывает свою команду быть на чеку.

"Обамеянг таит в себе большую угрозу. Он выдающийся игрок, выдающаяся личность, по-настоящему веселый и славный парень".

"Он обладает мышлением настоящего бомбардира, он всегда расслаблен возле чужих ворот. Его сочетание скорости и завершающего удара является довольно редким, и это делает его исключительным игроком".

"Он может быть опасен и на большом пространстве, и на малом пространстве, а также он хорошо играет головой. В его лице "Арсенал" получил славный комплект навыков, а его связку с Лакасеттом очень сложно сдержать".

"Они сочетают в себе все, что ты только можешь пожелать от дуэта нападающих. Очень хорошая связка", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1001

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Последние комментарии:




  1. element-ekb 29.12.2018 09:03 # element-ekb
    Ну по уму должы проиграть. Максимум ничья. Ливерпуль в этом году серьезный оппонент.

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  2. shmanisa 29.12.2018 08:46 # shmanisa
    Обама поаналит пуль...

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  3. chr1s8rown 29.12.2018 08:34 # chr1s8rown
    Кароч
    Салах- Фирмино вс обамаянг - лягушказет

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  4. kukuruzzo 29.12.2018 08:32 # kukuruzzo
    пару диков ван дику кинет в кабину

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  5. naby-keita 29.12.2018 08:11 # naby-keita
    радости

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