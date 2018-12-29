Кейн и Саутгейт получили королевские награды

Харри Кейн и Гарет Саутгейт Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получили награды ордена Британской империи за свои заслуги на Чемпионате Мира в России прошлым летом.

Возглавив английскую сборную на постоянной основе в ноябре 2016, Саутгейт сразу же взял курс на омоложение состава и смог вернуть в команду позитивную атмосферу.

На ЧМ-2018 подопечные Саутгейта впервые за 28 последних лет вошли в четверку лучших сборных планеты, а Кейн, капитан "трех львов", стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Как сообщает Sky Sports, за свои успехи Кейн был наречен кавалером ордена Британской империи (MBE). Саутгейту досталась награда одним рангом выше — офицера ордена (OBE).

В преддверии Нового года Корона наградила и еще одного человека, имеющего отношение к футболу. За свои заслуги перед игрой Ричард Скадамор, покидающий пост главы Премьер-Лиги, стал командором ордена (CBE).


Метки Кейн, награды, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 07:00

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