Кейн и Саутгейт получили королевские награды

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получили награды ордена Британской империи за свои заслуги на Чемпионате Мира в России прошлым летом.

Возглавив английскую сборную на постоянной основе в ноябре 2016, Саутгейт сразу же взял курс на омоложение состава и смог вернуть в команду позитивную атмосферу.



На ЧМ-2018 подопечные Саутгейта впервые за 28 последних лет вошли в четверку лучших сборных планеты, а Кейн, капитан "трех львов", стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.



Как сообщает Sky Sports, за свои успехи Кейн был наречен кавалером ордена Британской империи (MBE). Саутгейту досталась награда одним рангом выше — офицера ордена (OBE).



В преддверии Нового года Корона наградила и еще одного человека, имеющего отношение к футболу. За свои заслуги перед игрой Ричард Скадамор, покидающий пост главы Премьер-Лиги, стал командором ордена (CBE).