Bild: "Челси" согласовал переход Пулишича в конце сезона

"Челси" согласовал приобретение атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 45 миллионов фунтов по окончании сезона, если верить информации Bild.

В этом сезоне Пулишич перестал проходить в стартовый состав "Боруссии", проигрывая конкуренцию англичанину Джейдону Санчо. С учетом того, что Кристиан никак не соглашается продлить свой истекающий в 2020 году контракт, клуб из Дортмунда был вынужден задуматься о продаже игрока сборной США.



В пятницу вечером немецкое издание Bild сообщило, что "Челси" уже достиг договоренности как с "Боруссией", так и с самим Пулишичем, и по окончании сезона Кристиан официально присоединится к "синим".



Правды ради, про Пулишича в этот вечер пишут не только в Германии. Например, The Sun, утверждает, что это вовсе не "Челси", а "Ливерпуль" находится на пороге приобретения 20-летнего американца, перебив предложение "Арсенала" в 35 млн. фунтов. Английский таблоид уверяет, что Кристиан присоединится к команде Юргена Клоппа уже в январе.