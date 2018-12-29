"Арсенал" не взял Озила на матч с "Ливерпулем"

Месут Озил Месут Озил не сыграет за "Арсенал" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на "Энфилде" в субботу. Немецкий полузащитник даже не поехал с командой на этот выезд.

Как сообщает Daily Mail, подопечные Унаи Эмери прибыли в Мерсисайд в пятницу вечером. Среди приехавших из столицы игроков Озил замечен не был.

Напомним, что в минувшую среду Эмери заменил Озила уже в перерыве матча против "Брайтона". Унаи уверял, что это было тактическое решение, о котором он не жалеет, несмотря на ухудшившуюся игру команды во втором тайме.

Решение Эмери не брать своего самого высокооплачиваемого игрока на выезд к лидерам Премьер-Лиги лишь усилит спекуляции относительно будущего Озила. По слухам, "Арсенал" не прочь расстаться с Месутом уже в январе.

BBC уточняет, что Озил принял участие в последней тренировке "канониров" перед выездом, но затем пожаловался на боль в колене и был отставлен дома.


Метки Арсенал, Озил, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. ray-black 29.12.2018 00:49 # ray-black
    если бы не 350 в неделю, то вполне себе неплохой игрок для вулвича. за такую зарплату надо играть как бог. а не кое как как Осел.

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  2. superglor 29.12.2018 00:47 # superglor
    Да взяли его, взяли. Просто не видно.

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  3. skychnie-oboi 29.12.2018 00:34 # skychnie-oboi
    Озил это IQ Арсенала.
    Он может пробежать 2 км будучи в инвизе весь матч - но сделать вклад в победу как бегунок 12км.

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  4. mancunia-planet 29.12.2018 00:34 # mancunia-planet
    В днищавый Милан какой нибудь.

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  5. chr1s8rown 29.12.2018 00:21 # chr1s8rown
    потеря для нас .

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  6. brown-ale 29.12.2018 00:13 # brown-ale
    Озил RIP официально.

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  7. aliabiev 29.12.2018 00:13 # aliabiev
    Эмери не долго осталось короче

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  8. ccchelsea 29.12.2018 00:11 # ccchelsea
    Бездарь, просто жрёт 350к в неделю и ничего не делает.

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  9. almatinec1 29.12.2018 00:09 # almatinec1
    слышь, ну покупай тогда толкового плеймейкера если он тебе не нравится. после того как заменил его с брайтоном игра в атаке была настолько беззубая что я не помню чтобы я видел такой арсенал последние несколько лет (это на фоне с говнобрайтоном а не с барселоной какой-нибудь)

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