"Арсенал" не взял Озила на матч с "Ливерпулем"

Месут Озил не сыграет за "Арсенал" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на "Энфилде" в субботу. Немецкий полузащитник даже не поехал с командой на этот выезд.

Как сообщает Daily Mail, подопечные Унаи Эмери прибыли в Мерсисайд в пятницу вечером. Среди приехавших из столицы игроков Озил замечен не был.



Напомним, что в минувшую среду Эмери заменил Озила уже в перерыве матча против "Брайтона". Унаи уверял, что это было тактическое решение, о котором он не жалеет, несмотря на ухудшившуюся игру команды во втором тайме.



Решение Эмери не брать своего самого высокооплачиваемого игрока на выезд к лидерам Премьер-Лиги лишь усилит спекуляции относительно будущего Озила. По слухам, "Арсенал" не прочь расстаться с Месутом уже в январе.



BBC уточняет, что Озил принял участие в последней тренировке "канониров" перед выездом, но затем пожаловался на боль в колене и был отставлен дома.