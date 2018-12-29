"Арсенал" не взял Озила на матч с "Ливерпулем"
Месут Озил не сыграет за "Арсенал" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на "Энфилде" в субботу. Немецкий полузащитник даже не поехал с командой на этот выезд.
Как сообщает Daily Mail, подопечные Унаи Эмери прибыли в Мерсисайд в пятницу вечером. Среди приехавших из столицы игроков Озил замечен не был.
Напомним, что в минувшую среду Эмери заменил Озила уже в перерыве матча против "Брайтона". Унаи уверял, что это было тактическое решение, о котором он не жалеет, несмотря на ухудшившуюся игру команды во втором тайме.
Решение Эмери не брать своего самого высокооплачиваемого игрока на выезд к лидерам Премьер-Лиги лишь усилит спекуляции относительно будущего Озила. По слухам, "Арсенал" не прочь расстаться с Месутом уже в январе.
BBC уточняет, что Озил принял участие в последней тренировке "канониров" перед выездом, но затем пожаловался на боль в колене и был отставлен дома.
29.12.2018 00:05
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если бы не 350 в неделю, то вполне себе неплохой игрок для вулвича. за такую зарплату надо играть как бог. а не кое как как Осел.
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Да взяли его, взяли. Просто не видно.
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Озил это IQ Арсенала.
Он может пробежать 2 км будучи в инвизе весь матч - но сделать вклад в победу как бегунок 12км.
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В днищавый Милан какой нибудь.
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потеря для нас .
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Озил RIP официально.
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Эмери не долго осталось короче
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Бездарь, просто жрёт 350к в неделю и ничего не делает.
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слышь, ну покупай тогда толкового плеймейкера если он тебе не нравится. после того как заменил его с брайтоном игра в атаке была настолько беззубая что я не помню чтобы я видел такой арсенал последние несколько лет (это на фоне с говнобрайтоном а не с барселоной какой-нибудь)
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