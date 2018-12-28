Аллегри не бросит "Ювентус" ради "Юнайтед"

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри заявил, что "не устал от итальянского футбола", чтобы бросить "Ювентус" и стать главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Накануне издание ESPN, ссылаясь на свои источники, сообщило, что "красные дьяволы" собираются рассмотреть кандидатуру Аллегри, который с 2014 года четыре раза выигрывал Серию А и дважды поучаствовал в финале Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

Однако сегодня Массимилиано довольно холодно отреагировал на интерес к своей персоне со стороны "Юнайтед", дав понять, что планирует задержаться в Турине.

"У меня есть контракт с "Ювентусом", и я счастлив здесь. Мы замечательно справляемся с работой при поддержке фанатов. Нам предстоит выиграть еще так много матчей до конца сезона, до июня еще много времени".

"Я восхищаюсь итальянским футболом, и я не устал от него. Я хочу остаться и сделать итальянский футбол лучше. Нужно сделать много вещей снаружи, мы должны активнее вовлекать детей, чтобы обеспечить футболу славное будущее", — сообщил Аллегри Calciomercato.


Метки Аллегри, Манчестер Юнайтед, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 28.12.2018 23:37 # kojan
    Ювентус, Бавария, ПСЖ это чемпиони среди никого
    Это не тренер Юнайтед, пусть продолжает не уставать от италийского футбола

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  2. marik527 28.12.2018 23:15 # marik527
    Когда нибуть хотелось его посмотреть в АПЛ

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  3. mancunia-planet 28.12.2018 23:06 # mancunia-planet
    и не нужен конечно же

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