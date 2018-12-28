Джо Коул назначен тренером академии "Челси"

"Челси" официально объявил о возвращении в клуб Джо Коула, который со следующего месяца будет работать тренером в академии "синих".

Напомним, Коул с большим успехом выступал за "Челси" в период 2003 по 2010 год, выиграв три титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Кубок Лиги.



В прошлом месяце экс-вингер сборной Англии объявил о завершении игровой карьеры и сразу же поведал о планах попробовать себя в качестве тренера.



Такую возможность Джо предоставил его бывший клуб, и сегодня назначение 37-летнего англичанина было подтверждено официально.



Как гласит заявление "синих", в следующие шесть месяцев Коул будет работать с командами различных возрастных групп, включая U-18 и резерв. Параллельно Джо будет проходить тренерские курсы.



"Глядя в будущее, я понимаю, что хочу сохранить связь с футболом, и я чувствую, что способен многое предложить как тренер. Я испытываю большое желание, чтобы передать свой опыт молодым футболистам и помочь им исполнить свои мечты, как это сделал я", — сообщил Коул.