Джо Коул назначен тренером академии "Челси"
"Челси" официально объявил о возвращении в клуб Джо Коула, который со следующего месяца будет работать тренером в академии "синих".
Напомним, Коул с большим успехом выступал за "Челси" в период 2003 по 2010 год, выиграв три титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Кубок Лиги.
В прошлом месяце экс-вингер сборной Англии объявил о завершении игровой карьеры и сразу же поведал о планах попробовать себя в качестве тренера.
Такую возможность Джо предоставил его бывший клуб, и сегодня назначение 37-летнего англичанина было подтверждено официально.
Как гласит заявление "синих", в следующие шесть месяцев Коул будет работать с командами различных возрастных групп, включая U-18 и резерв. Параллельно Джо будет проходить тренерские курсы.
"Глядя в будущее, я понимаю, что хочу сохранить связь с футболом, и я чувствую, что способен многое предложить как тренер. Я испытываю большое желание, чтобы передать свой опыт молодым футболистам и помочь им исполнить свои мечты, как это сделал я", — сообщил Коул.
28.12.2018 22:10
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Хорошая новость. Надо возвращать своих топариков обратно.
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