Вудворд получил множество резюме от лучших тренеров в мире
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд получил множество откликов от лучших тренеров в мире насчет вакансии на "Олд Траффорд".
На прошлой неделе руководство "красных дьяволов" приняло решение уволить Жозе Моуриньо. На место португальца был приглашен Оле Гуннар Сульшер, который рассматривается лишь в качестве временной фигуры.
Теперь у "Юнайтед" есть несколько месяцев, чтобы спокойно изучить все доступные кандидатуры и определиться с новым постоянным рулевым. Эта вакансия вызвала огромный интерес у тренеров, которые буквально завалили Вудворда своими резюме.
"Эд Вудворд сказал мне в интервью, которое я записал, что прошлая неделя была не самым гордым периодом для "Манчестер Юнайтед".
"Он сказал, что клуб нуждается в тщательном процессе, чтобы отыскать правильного тренера, и никакого назначения до конца сезона не будет".
"Он также сказал, что оказался завален резюме и рекомендациями от лучших людей в профессии, которые хотят получить эту работу".
"Но в конце он еще раз подчеркнул, что никакого объявления не последует, пока не завершится сезон", — сообщил репортер Джим Уайт в эфире talkSPORT.
28.12.2018 22:00
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