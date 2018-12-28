Вудворд получил множество резюме от лучших тренеров в мире

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд получил множество откликов от лучших тренеров в мире насчет вакансии на "Олд Траффорд".

На прошлой неделе руководство "красных дьяволов" приняло решение уволить Жозе Моуриньо. На место португальца был приглашен Оле Гуннар Сульшер, который рассматривается лишь в качестве временной фигуры.



Теперь у "Юнайтед" есть несколько месяцев, чтобы спокойно изучить все доступные кандидатуры и определиться с новым постоянным рулевым. Эта вакансия вызвала огромный интерес у тренеров, которые буквально завалили Вудворда своими резюме.



"Эд Вудворд сказал мне в интервью, которое я записал, что прошлая неделя была не самым гордым периодом для "Манчестер Юнайтед".



"Он сказал, что клуб нуждается в тщательном процессе, чтобы отыскать правильного тренера, и никакого назначения до конца сезона не будет".



"Он также сказал, что оказался завален резюме и рекомендациями от лучших людей в профессии, которые хотят получить эту работу".



"Но в конце он еще раз подчеркнул, что никакого объявления не последует, пока не завершится сезон", — сообщил репортер Джим Уайт в эфире talkSPORT.