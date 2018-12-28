"Челси" не обращался к "Милану" насчет Игуаина

Спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что "Челси" не обращался с предложением насчет нападающего Гонсало Игуаина.

Недавно в итальянской прессе появились слухи, что "синие" вовсю работают над обменом своего нападающего Альваро Мораты на Игуаина. Также сообщалось, что Гонсало уже попросил "россонери" отпустить его к тренеру "Челси" Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".



По информации Sky Sports, Сарри действительно заинтересован в воссоединении с Игуаином, однако в данный момент ситуация обстоит совсем не так, как ее изображает пресса.



"Мы не получали никакого предложения от "Челси" — никто не обращался насчет него, да и он сам не просил его отпустить. В любом случае, мы в "Милане" держим только тех игроков, которые хотят быть здесь", — сообщил Леонардо.



Добавим, что этот сезон Игуаин проводит в "Милане" на правах аренды из "Ювентуса". Это обойдется "россонери" в 16 миллионов фунтов. Если затем они захотят выкупить 31-летнего аргентинца, то это можно будет сделать еще за 32 млн. фунтов.