Сульшер пополнил свой штаб в "Юнайтед" Марком Демпси

Оле Гуннар Сульшер пополнил свой тренерский штаб в "Манчестер Юнайтед" Марком Демпси, который ранее уже работал в структуре клуба с "Олд Траффорд".

Демпси сам является воспитанником "Юнайтед", за который он дебютировал в 1982 году, а по окончании игровой карьеры вернулся в родной клуб, чтобы работать с юношами.



Впоследствии Марк на протяжении восьми месяцев ассистировал Сульшеру в "Кардиффе" в 2014 году, а затем — короткое время в "Мольде". Также Демпси недолго возглавлял пару скандинавских клубов, а в ноябре вернулся в Англию.



Возвращение 54-летнего Демпси домой совпало с увольнением Жозе Моуриньо и назначением до конца сезона Сульшера, который поспешил позвать старого товарища в свой штаб.



Таким образом, Марк присоединился к тренерской команде Сульшера, которая теперь состоит из Майкла Кэррика, Кирана Маккенны, Майка Фелана и Эмилио Альвареса.