Сульшер пополнил свой штаб в "Юнайтед" Марком Демпси
Оле Гуннар Сульшер пополнил свой тренерский штаб в "Манчестер Юнайтед" Марком Демпси, который ранее уже работал в структуре клуба с "Олд Траффорд".
Демпси сам является воспитанником "Юнайтед", за который он дебютировал в 1982 году, а по окончании игровой карьеры вернулся в родной клуб, чтобы работать с юношами.
Впоследствии Марк на протяжении восьми месяцев ассистировал Сульшеру в "Кардиффе" в 2014 году, а затем — короткое время в "Мольде". Также Демпси недолго возглавлял пару скандинавских клубов, а в ноябре вернулся в Англию.
Возвращение 54-летнего Демпси домой совпало с увольнением Жозе Моуриньо и назначением до конца сезона Сульшера, который поспешил позвать старого товарища в свой штаб.
Таким образом, Марк присоединился к тренерской команде Сульшера, которая теперь состоит из Майкла Кэррика, Кирана Маккенны, Майка Фелана и Эмилио Альвареса.
28.12.2018 21:00
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