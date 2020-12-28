Посол "Юнайтед" встретился с Зиданом

Официальный посол "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр провел встречу с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом во время отдыха в Дубае.

Как известно, в остатке сезона "красных дьяволов" будет тренировать Оле Гуннар Сульшер. Это даст руководству клуба время, чтобы определиться с новым постоянным рулевым.



Среди фаворитов на то, чтобы занять вакансию на "Олд Траффорд", называют Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, а также Зидана, который, в отличие от первых двух, находится без клуба и доступен безо всяко компенсации.



Сегодня слухи о возможном назначении Зинедина получили новый импульс после того, как Сильвестр, выступавший за "дьяволов" с 1999 по 2008 год, а ныне работающий представителем клуба, повидался с Зиданом на отдыхе и назвал того лучшим тренером уходящего года.



"Повидался с кое-какими друзьями, включая уникального Зидана. Лучший тренер 2018 года?" — написал француз про своего соотечественника в социальных сетях.