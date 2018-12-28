Деклан Райс связал свое будущее с "Вест Хэмом"

Талантливый защитник "Вест Хэма" Деклан Райс заключил со своим клубом новый контракт на пять с половиной лет.

После своего дебюта за первую команду "молотобойцев" в прошлом году Райс сыграл 51 матч. При этом ситуация становилась для "Вест Хэма" все более напряженной из-за истекавшего в июне 2020 контракта Деклана.



Пресса уже принялась сватать 19-летнего защитника в большие клубы Премьер-Лиги, однако существовавшие разногласия были преодолены, и Райс согласился связать свое будущее с "Вест Хэмом" до окончания сезона 2023/24.



"Вне всяких сомнений, мой план всегда состоял в том, чтобы остаться в "Вест Хэме". Меня поддерживают здесь фанаты, поддерживают игроки и поддерживает тренер. Теперь, когда я смог связать свое будущее с клубом, это очень особенный момент для меня, и я в абсолютном восторге", — сообщил Райс.



Добавим, в обозримом будущем Райсу еще предстоит сделать выбор между сборными Англии и Ирландии. Тренер второй Мик Маккарти уже заявил, что видит в Деклане будущего капитана команды.