Браим Диас на пороге перехода в "Реал"
"Реал" должен достичь договоренности о приобретении атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Браима Диаса в ближайшие 48 часов.
Всего лишь 18 месяцев назад "горожане" лишились Джейдона Санчо, который предпочел продолжить свое развитие в дортмундской "Боруссии". С тех пор "Сити" удалось сохранить Фила Фодена, который заключил новый долгосрочный контракт, но теперь клуб теряет еще одного большого таланта.
Как сообщает The Telegraph, 19-летний Диас разочаровался дефицитом игрового времени на "Этихад" и принял решение перейти в "Реал", где он надеется играть больше.
В данный момент два клуба все еще обсуждают размер компенсации, которая с учетом всех бонусов составит около 15 миллионов фунтов.
Ожидается, что сделка по игроку молодежной сборной Испании будет согласована в ближайшие пару дней и официально подтверждена с возобновлением трансферного окна в январе.
Испанская пресса и вовсе утверждает, что Диас уже выбрал себе 21-й номер в Мадриде, где будет зарабатывать более 3 млн. фунтов в год.
Добавим, что в этом сезоне Браим провел только 213 минут за первую команду "Сити".
28.12.2018 20:00
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Печально читать когда такие игроки покидают клуб, наше руководство не замечает таких ребят(((
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Клуб-трамплин риаля. Лолита!
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