Окслейд-Чемберлен может возобновить полноценные тренировки в феврале

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен идет на поправку с опережением графика.

Напомним Алекс-Окслейд-Чемберлен находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" он получил серьезную травмы связок колена.



В июле Клопп подтвердил, что Алекс, вероятно, целиком пропустит сезон 2018/19, но если вернется на поле в заключительных матчах кампании, это станет "бонусом".



С тех пор 25-летний игрок сборной Англии проделал большую работу, а в канун Рождества вернулся к легким занятиям на тренировочном поле, о чем сообщил своим подписчикам в социальных сетях.



В преддверии матча против бывшего клуба Окслейд-Чемберлена "Арсенала" Клопп поведал, что Алекс действительно опережает прогнозы докторов и уже в феврале может приступить к полноценным тренировкам.



"Лучшая новость заключается в том, что он снова перемещается по тренировочному полю, и с первого его шага все выглядит совершенно нормально. Это не тот случай, когда игрок возвращается и хромает. С первого своего шага Окс выглядит Оксом. Никакой негативной реакции, что еще приятнее".



"Не хочу оказывать на него давление, но похоже на то, что он сможет вернуться к нормальным тренировкам в феврале — в конце февраля или марте, а это будет означать, что он сможет сыграть за нас в этом сезоне".



"Приятно, что он снова рядом с улыбкой на лице. Естественно, мы довольны его успехами", — цитирует Клоппа Goal.