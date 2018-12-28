Окслейд-Чемберлен может возобновить полноценные тренировки в феврале

Алекс Окслейд-Чемберлен Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен идет на поправку с опережением графика.

Напомним Алекс-Окслейд-Чемберлен находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" он получил серьезную травмы связок колена.

В июле Клопп подтвердил, что Алекс, вероятно, целиком пропустит сезон 2018/19, но если вернется на поле в заключительных матчах кампании, это станет "бонусом".

С тех пор 25-летний игрок сборной Англии проделал большую работу, а в канун Рождества вернулся к легким занятиям на тренировочном поле, о чем сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

В преддверии матча против бывшего клуба Окслейд-Чемберлена "Арсенала" Клопп поведал, что Алекс действительно опережает прогнозы докторов и уже в феврале может приступить к полноценным тренировкам.

"Лучшая новость заключается в том, что он снова перемещается по тренировочному полю, и с первого его шага все выглядит совершенно нормально. Это не тот случай, когда игрок возвращается и хромает. С первого своего шага Окс выглядит Оксом. Никакой негативной реакции, что еще приятнее".

"Не хочу оказывать на него давление, но похоже на то, что он сможет вернуться к нормальным тренировкам в феврале — в конце февраля или марте, а это будет означать, что он сможет сыграть за нас в этом сезоне".

"Приятно, что он снова рядом с улыбкой на лице. Естественно, мы довольны его успехами", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 18:00

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  1. firmino9 28.12.2018 18:58 # firmino9
    Еее бой

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  2. chelsiukpro 28.12.2018 18:36 # chelsiukpro
    Обана я про него и забил 40милионика :)

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  3. chr1s8rown 28.12.2018 18:18 # chr1s8rown
    Гроза голубыхххитрожоппых

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  4. electric 28.12.2018 18:18 # electric
    Получит заслуженную медальку апл-очки.

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  5. girasimus 28.12.2018 18:07 # girasimus
    Гроза МС

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  6. kos9k 28.12.2018 18:02 # kos9k
    хочет быть частью чемпионской команды, вот они амбиции!

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