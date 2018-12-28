Сарри: "Настало время решить вопрос с будущим Азара"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его клуб должен без промедлений решить вопрос с будущим плеймейкера Эдена Азара — тем или иным образом.

После своего дубля против "Уотфорда" посреди недели Азар сделал очень противоречивые заявления. Эден признался, что хочет стать легендой "синих", но затем добавил, что по-прежнему не готов продлить свой истекающий в июне 2020 года контракт.



27-летний бельгиец также сообщил, что примет решение относительно своего будущего в конце сезона, но Сарри не хочет, чтобы эта неопределенность сохранялась так долго.



"Думаю, мы должны решить эту проблему. Если мы хотим планировать на будущее, эта проблема должна быть решена. Я не знаю, о чем помышляет Эден, но я думаю, настало время принять решение".



"У меня нет власти в этом вопросе. Я лишь тренер. Я хочу разговаривать с ним только насчет его позиции на поле", — цитирует Сарри Sky Sports.



Добавим, что Азар является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов в 22 матчах с учетом всех соревнований.