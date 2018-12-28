Пирло: "Рэмси станет отличной покупкой для "Ювентуса"

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло одобрил интерес своего бывшего клуба "Ювентуса" к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси.

На следующей неделе открывается зимнее трансферное окно, и зарубежные клубы смогут свободно вести переговоры с Рэмси ввиду истекающего в конце сезона контракта Аарона.



За последние недели игрока сборной Уэльса сватали "Баварию", ПСЖ, а также "Ювентус", который, как утверждает Evening Standard, надеется вскоре заключить предварительный контракт с Рэмси, чтобы затем подписать Аарона следующим летом на правах свободного агента. Пирло только одобряет эту инициативу.



"Рэмси стал бы отличной покупкой. "Ювентус" работает над очередной превосходной сделкой. Он сильный игрок и может быть очень полезным", — сообщил Пирло Sky Sport Italia.