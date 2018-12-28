Хосе Антонио Рейес близок к возвращению в "Арсенал"

Бывший вингер "Арсенала" Хосе Антонио Рейес близок к возвращению в лондонский клуб, чтобы войти в тренерский штаб Унаи Эмери.

Рейес выступал за "канониров" в период с 2003 по 2006 год, выиграв с командой Арсена Венгра Премьер-Лигу и Кубок Англии, а также поучаствовав в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны".



Испанский вингер забил 16 голов в 69 матчах за "канониров", но в английском футболе чувствовал себя неуютно, столкнувшись с травмами и тоской по родине.



Тем не менее, вскоре Рейес может вернуться в английский футбол, в новой для себя роли. По информации газеты Estadio Deportivo, Хосе Антонио уже побывал в Лондоне и договорился о тренерской работе в штабе Эмери.



Эмери прекрасно знаком с Рейсом по совместной работе в "Севилье". Унаи помог своему соотечественнику восстановить уверенность в себе после непростого периода в карьере, и с тех пор у них сложились очень крепкие отношения.