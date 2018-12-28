Сульшер хочет строить команду вокруг Погба
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что хочет строить свою команду вокруг полузащитника Поля Погба.
После прихода Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Погба мгновенно преобразился, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами в двух матчах Премьер-Лиги.
Сульшер счастлив снова работать с Погба, который недолго играл у него в команде U-18, и видит в 25-летнем французе ключевого игрока для будущего "Юнайтед".
"Думаю, Поль является игроком самого, самого высокого уровня. А также одним из самых, самых лучших игроков в мире. Он очень хорош в атакующем плане, но также он довольно крупный парень, который может выигрывать второй этаж и отбирать мяч. Он точно такой же, каким я его и помню. У него превосходное отношение к делу, и это ключ ко всему — ты и должен уставать к концу каждого матча".
"Он первоклассный игрок и тот, вокруг кого мы собираемся строить команду, хотя, конечно, у нас много мастеровитых игроков", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
28.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
Как можно было не выпускать эту машину в старте..
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Может парням вроде Санчеса и Погба и нужен такой мягкий тренер типа Венгера или Сульшера. Такие парни не любят подчиняться и отношение тренера вроде Жозе или условного Магата лишь мешает им показывать лучший футбол.
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