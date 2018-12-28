Почеттино хочет поскорее перебраться на новый стадион

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет сразу переехать на новый стадион, как только тот будет готов.

Чем дольше задерживается ввод в эксплуатацию нового 62-тысячного стадиона, тем сильнее разговоры о том, что для "шпор" было бы лучше остаться до конца сезона на "Уэмбли".



Клуб до сих пор не объявил, когда арена будет готова, однако перспектива смены прописки посреди сезона не страшит Почеттино. Маурисио не хочет откладывать переезд.



"Играть на своем собственном стадионе — это лучшая вещь в жизни. Будь это мое решение, я бы переехал в тот самый момент, как новый стадион будет готов".



"Переезд на новый стадион придаст огромный импульс команде. Это будет то место, где болельщики смогут помочь команде добиться большего".



"Однако я так рад играть на "Уэмбли", я так горжусь этим, и каждый матч здесь доставляет мне наслаждение, потому что "Уэмбли" — один из лучших стадионов в мире", — цитирует Почеттино Sky Sports.