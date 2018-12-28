Валенсия останется капитаном "Юнайтед"

Ветеран Антонио Валенсия останется капитаном "Манчестер Юнайтед" в остатке сезона.

Ранее в этом сезоне Валенсия стал одним из игроков, которые угодили в опалу к Жозе Моуриньо. В сентябре Антонио поставил лайк в социальных сетях записи с призывом к увольнению португальского тренера и с тех пор не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге.



33-летний эквадорец не принимал участия и в двух первых матчах Оле Гуннара Сульшера, сместившего Моуриньо, что привело к разговорам о возможном назначении нового капитана "красных дьяволов".



Однако Сульшер высоко ценит Валенсию и считает того одним из лучших правых защитников в мире. Забирать повязку у ветерана, восстанавливающегося после рассечения ноги, Оле Гуннар не будет.



"Антонио наш капитан, когда он в строю. Впереди у него пара тяжелых тренировок, чтобы подготовиться к насыщенному периоду".



"Существует не так много правых защитников, которые лучше него при подключении к атакам, поэтому вы снова увидите его с повязкой", — цитирует Сульшера Daily Mirror.