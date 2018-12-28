Сульшер предупредил Санчеса и Лукаку

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что нападающим Алексису Санчесу и Ромелу Лукаку придется попотеть, чтобы вернуться в стартовый состав команды.

Санчес и Лукаку довольно разочаровывающим образом проводят этот сезон. Алексис забил только четыре гола с момента своего перехода из "Арсенала" в январе, а Ромелу отличился шесть раз в этом сезоне с учетом всех соревнований.



В преддверии матча с "Борнмутом" Сульшера спросили, ожидать ли от Санчеса с Лукаку такого же внезапного преображения, как от полузащитника Поля Погба, однако норвежец уверяет, что у него нет волшебной палочки, и игроки сами должны воспользоваться своим шансом.



"Я ничего не могу сделать с их игрой на футбольном поле. Поль сделал это сам. Именно игроки играют в футбол".



"Я здесь, чтобы помогать им, подводить их полю, но дальше они действуют сами. Я не согласен с тем, что это я преобразил Поля, и теперь якобы смогу сделать то же самое с Ромелу и Алексисом. Это зависит от них, когда они получат свой шанс, и это самое важное для футболистов. Ты должен делать это сам".



"Да, ты хочешь получить помощь от своего тренера и своих партнеров по команде. Я даю им подсказки и наставления. Мы много говорим о том, что они должны выражать себя, но я всегда это делал в своей тренерской работе".



"Ты не можешь постоянно думать за игроков. Есть причина, почему они здесь — они хорошие игроки. Они должны проявлять воображение, изобретательность и наслаждаться игрой за этот клуб, потому что это лучшее время в их жизни. Для их тренера это тоже неплохой период", — цитирует Сульшера Sky Sports.