Сульшер предупредил Санчеса и Лукаку

Ромелу Лукаку и Алексис Санчес Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что нападающим Алексису Санчесу и Ромелу Лукаку придется попотеть, чтобы вернуться в стартовый состав команды.

Санчес и Лукаку довольно разочаровывающим образом проводят этот сезон. Алексис забил только четыре гола с момента своего перехода из "Арсенала" в январе, а Ромелу отличился шесть раз в этом сезоне с учетом всех соревнований.

В преддверии матча с "Борнмутом" Сульшера спросили, ожидать ли от Санчеса с Лукаку такого же внезапного преображения, как от полузащитника Поля Погба, однако норвежец уверяет, что у него нет волшебной палочки, и игроки сами должны воспользоваться своим шансом.

"Я ничего не могу сделать с их игрой на футбольном поле. Поль сделал это сам. Именно игроки играют в футбол".

"Я здесь, чтобы помогать им, подводить их полю, но дальше они действуют сами. Я не согласен с тем, что это я преобразил Поля, и теперь якобы смогу сделать то же самое с Ромелу и Алексисом. Это зависит от них, когда они получат свой шанс, и это самое важное для футболистов. Ты должен делать это сам".

"Да, ты хочешь получить помощь от своего тренера и своих партнеров по команде. Я даю им подсказки и наставления. Мы много говорим о том, что они должны выражать себя, но я всегда это делал в своей тренерской работе".

"Ты не можешь постоянно думать за игроков. Есть причина, почему они здесь — они хорошие игроки. Они должны проявлять воображение, изобретательность и наслаждаться игрой за этот клуб, потому что это лучшее время в их жизни. Для их тренера это тоже неплохой период", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Санчес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 14:40

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  1. wwwevg 28.12.2018 15:29 # wwwevg
    "наслаждаться игрой за этот клуб, потому что это лучшее время в их жизни..."

    Жаль, что они поймут это только после выхода на пенсию.

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  2. kagawa 28.12.2018 15:22 # kagawa
    Санчез легко сможет заиграть при желании, как это уже сделала вся команда в посл. 2х матчах.

    А вот Лукаку - хз. Есть ощущение, что он инородное тело в МЮ, но посмотрим. Может тоже преобразится.

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  3. selfish 28.12.2018 15:07 # selfish
    Грамотно стелит
    Походу на репортеров у него иммунитет

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  4. osivori 28.12.2018 14:43 # osivori
    оказываеться хитрован, разбираеться что да как

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