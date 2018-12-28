Ушел из жизни бывший президент "Арсенала"

В возрасте 82 лет из жизни ушел бывший президент "Арсенала" Питер Хилл-Вуд, который в свое время назначил Арсена Венгера главным тренером.

Хилл-Вуд трудился в руководстве лондонского клуба с 1962 года, а в 1982 стал президентом. Эту должность Питер сохранял до июня 2013, когда болезнь заставила его уйти на пенсию.



Спустя четыре года после своего повышения Хилл-Вуд назначил главным тренером Джорджа Грэма, под руководством которого "Арсенал" превратился в грозную силу на внутренней и европейской аренах, дважды став чемпионом Англии, а также выиграв Кубок Англии, два Кубка Лиги и Кубок обладателей кубков.



Также Хилл-Вуд сыграл самую непосредственную роль в приглашении Венгера в 1996. При Арсене "канониры" выиграли три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Англии.



Среди прочих достижений Хилл-Вуда можно отметить участие в создании Премьер-Лиги в 1992 и переезд "Арсенала" с "Хайбери" на "Эмирейтс" в 2006.



Добавим, что Питер был потомственным президентом "Арсенала". Эту должность также занимали его дед и отец.