Ушел из жизни бывший президент "Арсенала"

Арсен Венгер и Питер Хилл-Вуд В возрасте 82 лет из жизни ушел бывший президент "Арсенала" Питер Хилл-Вуд, который в свое время назначил Арсена Венгера главным тренером.

Хилл-Вуд трудился в руководстве лондонского клуба с 1962 года, а в 1982 стал президентом. Эту должность Питер сохранял до июня 2013, когда болезнь заставила его уйти на пенсию.

Спустя четыре года после своего повышения Хилл-Вуд назначил главным тренером Джорджа Грэма, под руководством которого "Арсенал" превратился в грозную силу на внутренней и европейской аренах, дважды став чемпионом Англии, а также выиграв Кубок Англии, два Кубка Лиги и Кубок обладателей кубков.

Также Хилл-Вуд сыграл самую непосредственную роль в приглашении Венгера в 1996. При Арсене "канониры" выиграли три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Англии.

Среди прочих достижений Хилл-Вуда можно отметить участие в создании Премьер-Лиги в 1992 и переезд "Арсенала" с "Хайбери" на "Эмирейтс" в 2006.

Добавим, что Питер был потомственным президентом "Арсенала". Эту должность также занимали его дед и отец.


Метки Арсенал, Хилл-Вуд

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 818

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 28.12.2018 14:46 # kos9k
    потомственный презик-это мощно

    (ответить)

  2. parlor3 28.12.2018 14:20 # parlor3
    Кубок кубков может??? Жаль, хороший был мужик.

    (ответить)

  3. arhangel777 28.12.2018 14:12 # arhangel777
    Ну что бы не нарушать традицию надо сына ставить в руководство

    (ответить)

  4. mediachelseafan 28.12.2018 14:10 # mediachelseafan
    Кубок Европейских чемпионов???

    (ответить)

  5. mancunia-planet 28.12.2018 14:04 # mancunia-planet
    потомственный президент Арсенала, а ху еть у них там семейный подряд.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: