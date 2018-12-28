Ушел из жизни бывший президент "Арсенала"
В возрасте 82 лет из жизни ушел бывший президент "Арсенала" Питер Хилл-Вуд, который в свое время назначил Арсена Венгера главным тренером.
Хилл-Вуд трудился в руководстве лондонского клуба с 1962 года, а в 1982 стал президентом. Эту должность Питер сохранял до июня 2013, когда болезнь заставила его уйти на пенсию.
Спустя четыре года после своего повышения Хилл-Вуд назначил главным тренером Джорджа Грэма, под руководством которого "Арсенал" превратился в грозную силу на внутренней и европейской аренах, дважды став чемпионом Англии, а также выиграв Кубок Англии, два Кубка Лиги и Кубок обладателей кубков.
Также Хилл-Вуд сыграл самую непосредственную роль в приглашении Венгера в 1996. При Арсене "канониры" выиграли три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Англии.
Среди прочих достижений Хилл-Вуда можно отметить участие в создании Премьер-Лиги в 1992 и переезд "Арсенала" с "Хайбери" на "Эмирейтс" в 2006.
Добавим, что Питер был потомственным президентом "Арсенала". Эту должность также занимали его дед и отец.
28.12.2018 14:00
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Последние комментарии:
потомственный презик-это мощно
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Кубок кубков может??? Жаль, хороший был мужик.
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Ну что бы не нарушать традицию надо сына ставить в руководство
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Кубок Европейских чемпионов???
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потомственный президент Арсенала, а ху еть у них там семейный подряд.
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