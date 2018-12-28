Матич: "Погба способен на большее"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что Поль Погба может стать еще более важной фигурой для команды, нежели в двух последних матчах.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Погба вернулся в стартовый состав команды и принялся демонстрировать блестящий футбол, отметившись двумя результативными передачами против "Кардиффа" и двумя голами против "Хаддерсфилда".



Однако Матич убежден, что 25-летний француз способен на большее. По мнению Неманьи, Поль может в одиночку решать судьбу матчей.



"Как я уже говорил в предыдущих интервью, когда вы спрашивали насчет него, он очень важный игрок для нас. Когда он показывает свой лучший футбол, то может влиять на исход каждого матча. Очень очень хорошо сыграл с "Хаддерсфилдом", но я думаю, он способен на большее".



"Думаю, он может играть еще лучше, и он постепенно прибавляет, матч за матчем. Ему было важно забить свои голы. Это придаст ему уверенности, и он сам должен понять, что все еще может прибавить".



"Он должен знать, что очень важен для этой команды. Как я уже сказал, он обладает мастерством, которое позволяет ему решать судьбу каждого матча, и я надеюсь, он продолжит в том же духе", — цитирует Матича Sky Sports.