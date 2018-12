Светская хроника за пятницу

Френки Де Йонг отверг интерес "Манчестер Сити". Гонсало Игуаин хочет перейти в "Челси". ПСЖ может купить Аарона Рэмси в январе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин хочет перейти в "Челси". "Ювентус", владеющий трансфером 31-летнего аргентинца, готов обсудить условия сделки. (Sport Mediaset)



"Реал" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Узнав об этом, защитник "сливочных" Серхио Рамос пришел в ярость. (Diario Gol)



ПСЖ все еще хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо, но признает, что теперь сделка маловероятна, потому что бразилец стал играть чаще. (L'Equipe)



ПСЖ уже общается с полузащитником "Арсенала" Аароном Рэмси. (L'Equipe)



ПСЖ может купить Рэмси в январе за 9 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Агент полузащитника "Севильи" Эвера Банеги прибыл в Лондон на переговоры с "Арсеналом". (La Sexta)



"Арсенал" и "Манчестер Сити" готовы поспорить с "Реалом" за левого защитника "Реал Бетиса" Хуниора Фирпо. (AS)



Полузащитник Френки Де Йонг, на которого претендовал "Сити", договорился о переходе в "Барселоне". Теперь каталонский клуб уговаривает коллег из Амстердама снизить установленную на 70 миллионов фунтах цену за игрока. (Sport)



"Ливерпуль", "Сити" присоединились к "Юнайтед" и другим клубам, заинтересованным в защитнике "Порту" Эдере Милитао, который доступен для трансфера за 45 млн. фунтов. (Daily Express)



Полузащитник "Сити" Браим Диас договорился о переходе в "Реал" за 13.6 млн. фунтов. (Daily Mail)



Менхенгладбахская "Боруссия" исключает продажу в январе полузащитника Торгана Азара, виды на которого имеет "Тоттенхэм". (Bild)



"Вест Хэм" предложил свободному агенту Самиру Насри контракт до конца сезона с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Эвертон" не собирается избавляться от нападающего Дженка Тосуна. (The Guardian)



Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери хочет обменять своего капитана Том Кэрни на полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви. (The Sun)



Другое



"Юнайтед" не объявит имя нового постоянного рулевого раньше окончания сезона. (talkSPORT)



Хосеп Гвардиола устроил дополнительную тренировку для игроков "Сити" в канун Рождества, чтобы отработать исполнение угловых. (The Sun)



Подруга полузащитника "Юнайтед" Поля Погба показалась беременной на публике. (The Sun)



Спонсором полупрофессионального клуба "Блайт Спартанс" стала Северная Корея. (The Sun)